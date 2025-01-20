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شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات تنصيب "ترامب".. موكب إلى الكابيتول واستعراض رئاسي وسط البرد والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يجري اليوم الاثنين حفل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب يوم الاثنين، حيث سيؤدي اليمين الدستورية رسميا لبدء ولايته الثانية في البيت الأبيض.
ويمثل التنصيب انتقال السلطة الرئاسية رسميًا، مع انتقال السلطة التنفيذية من إدارة بايدن إلى إدارة ترامب.
وينص التعديل الـ 20 على أن فترة ولاية الرئيس التي تبلغ أربع سنوات تنتهي عند ظهر يوم 20 يناير، ويتم تنصيب الرئيس المنتخب بعد ذلك بفترة وجيزة، بحسب ما ذكرته شبكة CNBC.
ويمثل التنصيب انتقال السلطة الرئاسية رسميًا، مع انتقال السلطة التنفيذية من إدارة بايدن إلى إدارة ترامب.
وينص التعديل الـ 20 على أن فترة ولاية الرئيس التي تبلغ أربع سنوات تنتهي عند ظهر يوم 20 يناير، ويتم تنصيب الرئيس المنتخب بعد ذلك بفترة وجيزة، بحسب ما ذكرته شبكة CNBC.
فعاليات تنصيب ترامب
يجري التخطيط لحفل تنصيب الرئيس المنتخب ونائب الرئيس المنتخب من قبل اللجنة المشتركة للكونجرس المعنية بحفلات التنصيب، التي تقودها هذا العام السيناتور إيمي كلوبوشار، وهي ديمقراطية من ولاية مينيسوتا، على ثمانية أحداث في يوم التنصيب كالتالي:
- الموكب إلى الكابيتول
- حفل أداء اليمين لنائب الرئيس
- حفل أداء اليمين للرئيس
- الخطاب الافتتاحي
- المغادرة الفخرية للرئيس المنتهية ولايته ونائب الرئيس
- حفل التوقيع، حيث يوقع الرئيس الجديد على الترشيحات أو المذكرات أو الإعلانات أو الأوامر التنفيذية
- الغداء الافتتاحي
- مرور المراجعة، حيث يقوم الرئيس ونائب الرئيس بمراجعة القوات العسكرية
- الاستعراض الرئاسي الذي سيقام في ساحة كابيتال وان في وسط واشنطن بسبب البرد.
متى يبدأ تنصيب ترامب؟
ومن المقرر أن تبدأ مراسم التنصيب في حوالي الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت الشرقي، تمهيدا لأداء ترامب اليمين الدستورية في حوالي الظهر، عندما يصبح رئيسًا.
وكان من المقرر في البداية أن تقام المراسم على الواجهة الغربية لمبنى الكابيتول الأمريكي، لكن الرئيس المنتخب قرر نقل المراسم إلى قاعة الكابيتول بسبب درجات الحرارة الباردة المتوقعة في واشنطن يوم الاثنين.
كم من الوقت سيستغرق حفل التنصيب؟
في حين لا يوجد وقت محدد لطول حفل التنصيب، فقد استغرقت الإجراءات حوالي ساعة عندما أدى ترامب اليمين الدستورية في عام 2017 وتم تنصيب السيد بايدن في عام 2021.
ما هو جدول حفل التنصيب؟
وبحسب لجنة تنصيب "ترامب-فانس"، فإن مراسم التنصيب ستبدأ بمقدمة موسيقية تقدمها جوقة جامعة نبراسكا-لينكولن المشتركة وفرقة مشاة البحرية الأمريكية "The President's Own".
ستصدر كلوبشار نداءً للنظام، وسيقوم تيموثي الكاردينال دولان، رئيس أساقفة نيويورك، والقس فرانكلين جراهام بإلقاء دعاء.
سيغني كريستوفر ماتشيو ، مغني الأوبرا الملقب بتينور أمريكا، أغنية "أوه، أمريكا!"
ثم سيقوم قاضي المحكمة العليا بريت كافانو بإدارة قسم نائب الرئيس لجيه دي فانس. رشح ترامب كافانو للمحكمة العليا في عام 2018 بعد تقاعد القاضي أنتوني كينيدي.
ستؤدي المغنية كاري أندروود، بالاشتراك مع جوقة القوات المسلحة ونادي الغناء التابع للأكاديمية البحرية الأمريكية، أغنية "أمريكا الجميلة".
وبعد أدائهم اليمين، سيتولى رئيس المحكمة العليا جون روبرتس إدارة القسم الرئاسي لترامب.
وسوف يعود نادي الغناء التابع للأكاديمية البحرية للغناء "ترنيمة معركة الجمهورية"، وبعد ذلك سوف يلقي ترامب خطاب تنصيبه.
وسيختتم الحفل بتلاوة مباركة من الحاخام الدكتور آري بيرمان، رئيس جامعة يشيفا؛ والإمام هشام الحسيني من مركز كربلاء للتعليم الإسلامي؛ والقس لورينزو سويل من كنيسة 180 ديترويت؛ والأب القس فرانك مان من أبرشية بروكلين الكاثوليكية الرومانية، والنشيد الوطني الذي يؤديه ماتشيو.