شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات تنصيب "ترامب".. موكب إلى الكابيتول واستعراض رئاسي وسط البرد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يجري اليوم الاثنين حفل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب يوم الاثنين، حيث سيؤدي اليمين الدستورية رسميا لبدء ولايته الثانية في البيت الأبيض.

ويمثل التنصيب انتقال السلطة الرئاسية رسميًا، مع انتقال السلطة التنفيذية من إدارة بايدن إلى إدارة ترامب.

وينص التعديل الـ 20 على أن فترة ولاية الرئيس التي تبلغ أربع سنوات تنتهي عند ظهر يوم 20 يناير، ويتم تنصيب الرئيس المنتخب بعد ذلك بفترة وجيزة، بحسب ما ذكرته شبكة CNBC.



يجري التخطيط لحفل تنصيب الرئيس المنتخب ونائب الرئيس المنتخب من قبل اللجنة المشتركة للكونجرس المعنية بحفلات التنصيب، التي تقودها هذا العام السيناتور إيمي كلوبوشار، وهي ديمقراطية من ولاية مينيسوتا، على ثمانية أحداث في يوم التنصيب كالتالي:

الموكب إلى الكابيتول

حفل أداء اليمين لنائب الرئيس

حفل أداء اليمين للرئيس

الخطاب الافتتاحي

المغادرة الفخرية للرئيس المنتهية ولايته ونائب الرئيس

حفل التوقيع، حيث يوقع الرئيس الجديد على الترشيحات أو المذكرات أو الإعلانات أو الأوامر التنفيذية

الغداء الافتتاحي

مرور المراجعة، حيث يقوم الرئيس ونائب الرئيس بمراجعة القوات العسكرية

الاستعراض الرئاسي الذي سيقام في ساحة كابيتال وان في وسط واشنطن بسبب البرد.



ومن المقرر أن تبدأ مراسم التنصيب في حوالي الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت الشرقي، تمهيدا لأداء ترامب اليمين الدستورية في حوالي الظهر، عندما يصبح رئيسًا.

وكان من المقرر في البداية أن تقام المراسم على الواجهة الغربية لمبنى الكابيتول الأمريكي، لكن الرئيس المنتخب قرر نقل المراسم إلى قاعة الكابيتول بسبب درجات الحرارة الباردة المتوقعة في واشنطن يوم الاثنين.

فعاليات تنصيب ترامبمتى يبدأ تنصيب ترامب؟كم من الوقت سيستغرق حفل التنصيب؟



في حين لا يوجد وقت محدد لطول حفل التنصيب، فقد استغرقت الإجراءات حوالي ساعة عندما أدى ترامب اليمين الدستورية في عام 2017 وتم تنصيب السيد بايدن في عام 2021.



ما هو جدول حفل التنصيب؟