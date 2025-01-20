شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين كريستوف ماريس رئيسا تنفيذيا لمجموعة بوتيك والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت مجموعة بوتيك تعيين كريستوف ماريس رئيساً تنفيذياً جديداً، في خطوة تهدف إلى تعزيز نجاحات الشركة واستمرار مسيرتها المتميزة في السنوات القادمة.
واستناداً إلى الأسس القوية التي رسخها الرئيس التنفيذي السابق مارك دي كوتشينيس، سيلعب ماريس دوراً محورياً في تحقيق رؤية المجموعة ليقدم للعالم جوهر الضيافة والثقافة السعودية، من خلال محفظتها المتميزة التي تضم العديد من القصور الفاخرة، وفي مقدمتها فندق "القصر الأحمر" المقرر افتتاحه في أبريل 2026.
وانطلاقاً من حرصها على الانتقال القيادي السلس، انضم ماريس إلى مجموعة بوتيك في شهر يناير 2025.
وتولى منصب الرئيس التنفيذي للعمليات لمجموعة "إعمار للضيافة ذ.م.م"، مما عزز خبرته في قيادة المؤسسات الفندقية العالمية.
وقال كريستوف ماريس: "يشرفني الانضمام إلى مجموعة بوتيك، هذه المجموعة التي تشاركني شغف التميز بمجال الضيافة، والحفاظ على تراثنا الثقافي العريق".
وأضاف: "سابقاً، كنت أتابع التحول الذي تشهده المملكة العربية السعودية بمزيج من الإعجاب والانبهار. لكنني اليوم وبصفتي الرئيس التنفيذي الجديد لمجموعة بوتيك، أتطلع إلى المساهمة في تدوين الفصل الملهم التالي في إرث الضيافة السعودية ومشاركته مع العالم أجمع".
مجموعة بوتيك تسعى لاغتنام الفرص التي ستنشأ من خلال الرؤية الجديدة لماريس، وهو ما يتماشى مع مسيرة نمو الشركة.
ورحب صباح بركات، عضو مجلس الإدارة في مجموعة بوتيك، بماريس في منصبه الجديد: "سعداء بانضمام كريستوف ماريس إلى فريق مجموعة بوتيك، سيما وأننا في وسط مرحلة نمو استثنائية لقطاع الضيافة السعودي، وملتزمون بخلق فرص جديدة عبر هذا القطاع الحيوي".
وأضاف: "لا شك أن خبرة ماريس ومسيرته الطويلة في قطاع الفنادق الفاخرة ستمنحنا دافعاً قوياً للمضي قدماً نحو تطوير قصورنا المتميزة."
واستناداً إلى الأسس القوية التي رسخها الرئيس التنفيذي السابق مارك دي كوتشينيس، سيلعب ماريس دوراً محورياً في تحقيق رؤية المجموعة ليقدم للعالم جوهر الضيافة والثقافة السعودية، من خلال محفظتها المتميزة التي تضم العديد من القصور الفاخرة، وفي مقدمتها فندق "القصر الأحمر" المقرر افتتاحه في أبريل 2026.
وانطلاقاً من حرصها على الانتقال القيادي السلس، انضم ماريس إلى مجموعة بوتيك في شهر يناير 2025.
رئيس تنفيذي جديد لـ«بوتيك»يتمتع ماريس بخبرة عميقة تمتد لأكثر من 25 عاماً، وشغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة فنادق ماندارين أورينتال، وهو المنصب الذي أمضى فيه غالبية مسيرته المهنية.
وتولى منصب الرئيس التنفيذي للعمليات لمجموعة "إعمار للضيافة ذ.م.م"، مما عزز خبرته في قيادة المؤسسات الفندقية العالمية.
وقال كريستوف ماريس: "يشرفني الانضمام إلى مجموعة بوتيك، هذه المجموعة التي تشاركني شغف التميز بمجال الضيافة، والحفاظ على تراثنا الثقافي العريق".
وأضاف: "سابقاً، كنت أتابع التحول الذي تشهده المملكة العربية السعودية بمزيج من الإعجاب والانبهار. لكنني اليوم وبصفتي الرئيس التنفيذي الجديد لمجموعة بوتيك، أتطلع إلى المساهمة في تدوين الفصل الملهم التالي في إرث الضيافة السعودية ومشاركته مع العالم أجمع".
مجموعة بوتيك تسعى لاغتنام الفرص التي ستنشأ من خلال الرؤية الجديدة لماريس، وهو ما يتماشى مع مسيرة نمو الشركة.
ورحب صباح بركات، عضو مجلس الإدارة في مجموعة بوتيك، بماريس في منصبه الجديد: "سعداء بانضمام كريستوف ماريس إلى فريق مجموعة بوتيك، سيما وأننا في وسط مرحلة نمو استثنائية لقطاع الضيافة السعودي، وملتزمون بخلق فرص جديدة عبر هذا القطاع الحيوي".
وأضاف: "لا شك أن خبرة ماريس ومسيرته الطويلة في قطاع الفنادق الفاخرة ستمنحنا دافعاً قوياً للمضي قدماً نحو تطوير قصورنا المتميزة."