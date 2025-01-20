شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار 16 صنفا من الخضار في السعودية خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار 16 صنفا من الخضار في السعودية خلال شهر ديسمبر الماضي، على أساس شهري.

ووفقا لنشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، جاء البصل المدور المحلي في صدارة الأكثر ارتفاعا بين أصناف الخضار. أسعار الخضار في السعودية ارتفع البصل المحلي بنسبة 14.1% على أساس شهري، مسجلا 6.17 ريال للكيلو.

وسجل سعر الباذنجان الأسود المحلي، 5.07 ريال، مرتفعا بنسبة 2.8%، فيما ارتفع سعر الكوسة بنسبة 1.7% إلى 6.52 ريال.

وبلغ سعر القرع العسلي في ديسمبر الماضي، 5.48 ريال، مرتفعا بنسبة 0.7%، بينما ارتفع سعر الخيار المحيل إلى 5.52 ريال، بزيادة نسبتها 2.8%.

وارتفع سعر الملفوف الأبيض بنسبة 7% إلى 4.12 ريال للكيلو، بينما ارتفع سعر الطمام المحلي، 3.3% إلى 7.11 ريال للكيلو. سعر الخضار في السعودية وسجل سعر الطماطم المستورد 7.59 ريال، مرتفعا بنسبة 3.3%، بينما سجل سعر البقدونس 1.05 ريال، مرتفعا بنسبة 0.9%.

وبلغ سعر الملوخية 2.54 ريال، مرتفعا بنسبة 2%، فيما ارتفع سعر السبانخ بنسبة 0.8% إلى 1.21 ريال للحزمة.

وارتفع سعر البصل المستورد بنسبة 7.4% إلى 6.53 ريال للكيلو، بينما ارتفع سعر الثوم الصيني 2.6% إلى 12.06 ريال للكيلو.

وسجل سعر العدس 10.24 ريال للكيلو، مرتفعا بنسبة 2.2%، بينما ارتفع سعرالزيتون الإسباني بنسبة 0.2% إلى 24.39 ريال للكيلو. انخفاض أسعار 6 أصناف وانخفض سعر الفاصوليا الخضراء بنسبة 13.6% إلى 11.87 ريال، بينما انخفض سعر البامية المحلية 0.1% إلى 15.62 ريال.

وتراجع سعر الفلفل الأخضر البارد المحلي بنسبة 2.4% إلى 8.78 ريال، بينما انخفض سعر الخس المحلي 2.4% إلى 6.64 ريال للكيلو.

وانخفض سعر البطاطس المحلي بنسبة 4% إلى 5.04 ريال، فيما انخفض سعر الجزر المحلي 2.2% إلى 5.75 ريال.