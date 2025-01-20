شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم قيادية تهبط بالمؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.37% بختام جلسة الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وأبو قير للأسمدة، وحديد عز، وبالم هيلز للتعمير، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه عند مستوى 2.220 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 29619 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 36837 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 13030 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 8371 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 11475 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 3144 نقطة.