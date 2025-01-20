شكرا لمتابعة خبر عن حسن الغامدي: ما نراه في الطائرات بعد الاصطدام بالطيور ليس انفجاراً.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شرح الطيار حسن الغامدي كيفية عمل المحرك النفاث، مؤكداً أنه يختلف عن محرك السيارة.

وقال الغامدي خلال مداخلة له بقناة العربية: “يمر محرك النفاث بمراحل، حيث يمر الهواء من بداية المحرك ويخرج من نهايته ليعطينا الطاقة ، والشفرات التي نجدها هي المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية هي التي يحدث فيها الانفجار”.

وتابع الغامدي: ما نراه في محركات الطائرات بعد الاصطدام بالطيور ليس انفجاراً أو اشتعالاً للنيران، لكنها محاولة من المحرك لاستعادة نظام الهواء، مؤكداً أن كل محركات الطائرات تخضع لاختبارات، ومن ضمنها اختبارات الطيور.

ونوه بأن الطير لا يختفي ولا يذوب في المحرك، بل يتفتت نتيجة الاصطدام ولكن يبقى الضرر موجوداً بالطبع.