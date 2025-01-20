شكرا لمتابعة خبر عن خبيرة ومترجمة لغة الإشارة تكشف عن سبب دخولها هذا المجال ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قالت منى السحالي الحربي، خبيرة ومدربة ومترجمة لغة الإشارة، إنها دخلت هذا المجال بسبب والدتها التي هي من ذوي الاحتياجات الخاصة “صماء”.

وأكدت مني خلال حديثها في برنامج ستوديو SBC: “إن حالة والدتها اضطرتها للتعامل معها منذ الصغر بلغة الإشارة في المنزل، لكن يختلف عن هذا الأمر تكوين لغة الإشارة الأسرية فقط”.

وتابعت منى: “حاولت تطوير هذا المجال بسبب موقف حدث قبل 25 عامًا، حيث كان هناك أصم في الصيدلية يريد شراء متطلبات لزوجته، ولم يكن الصيدلي يفهمه ومن هنا قمت بالإشارة والتوضيح حتى يفهم الصيدلي ما يريده الرجل”.

وأكدت منى أنها عاهدت نفسها منذ ذلك الموقف على تطوير لغة الإشارة وتعميقها، ونشر الوعي في المجتمع، وتسهيل التواصل بين الصم والسامعين.