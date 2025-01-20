أسعار النفط ترتفع مع استعداد السوق لولاية ترامب الثانية

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محمد بن مسعود - الدمام - ارتفعت أسعار النفط قبيل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، حيث استعدت السوق لفترة من عدم اليقين والاضطرابات في بداية ولايته الثانية في البيت الأبيض.

تم تداول خام "برنت" فوق 81 دولاراً للبرميل بعد انخفاضه في الجلستين الماضيتين، بينما اقترب خام "غرب تكساس" الوسيط من 78 دولاراً.

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