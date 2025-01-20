الاقتصاد

سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يتراجع إلى 3760 جنيها

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يتراجع إلى 3760 جنيها

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الدمام - شريف احمد - واصل سعر الذهب في مصر، انخفاضه، خلال تعاملات اليوم الإثنين، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.

سعر الذهب في مصر

سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، اليوم الإثنين، 4297.25 جنيه للبيع، و4268.5 جنيه للشراء.
وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، اليوم الإثنين، 3939 جنيها للبيع، و3912.75 جنيه للشراء.

عيار 21

انخفض سعر جرام الذهب، عيار 21، اليوم الإثنين، إلى: 3760 جنيها للبيع، و3735 جنيها للشراء.
وسجل سعر جرام الذهب، عيار 18، اليوم الإثنين، 3222.75 جنيه للبيع، و3201.5 جنيه للشراء.
وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 14، اليوم الإثنين، 2506.75 جنيه للبيع، و2490 جنيها للشراء.

أسعار الذهب في مصر

وانخفض سعر جرام الذهب، عيار 12، اليوم الإثنين، إلى: 2148.5 جنيه للبيع، و2134.25 جنيه للشراء.
وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم الإثنين، 30080 جنيها للبيع، و29880 جنيها للشراء.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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