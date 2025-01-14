شكرا لقرائتكم خبر "دله البركة" توقّع اتفاقية تعاون مع شؤون حجاج الصين لتطوير خدمات النقل في موسم حج 1446 هـ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار مشاركتها كراعٍ استراتيجي في النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2025، أعلنت "دله البركة" عن توقيع اتفاقية تعاون مع مكتب شؤون حجاج جمهورية الصين الشعبية لتطوير خدمات النقل المقدمة للحجاج الصينيين.

جاء توقيع الاتفاقية على هامش المؤتمر المُقام في “جدة سوبر دوم” خلال الفترة من 13 إلى 16 يناير الجاري، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-.

وقّع الاتفاقية الأستاذ لؤي عبد اللطيف غراب، العضو المنتدب لقطاع الضيافة والنقل والمشاعر المقدسة "دله البركة"، والسيد عادل حاج كريم، رئيس مكتب شؤون حجاج جمهورية الصين الشعبية، بحضور عدد من المسؤولين وصناع القرار في قطاع الحج والعمرة.

تنص الاتفاقية على توفير خدمات نقل متكاملة لحجاج جمهورية الصين الشعبية، من خلال أسطول “دله لنقل الحجاج”، الذي يُعد من أكثر الأساطيل تقدمًا في المملكة. تشمل الخدمات نقل الحجاج بين المدن الرئيسية مثل جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، والمشاعر المقدسة، مع التركيز على الراحة والسلامة.

ويُشغّل أسطول “دله لنقل الحجاج” أكثر من 1000 حافلة مجهزة بأحدث تقنيات التتبع والمراقبة لضمان تنظيم الرحلات، بالإضافة إلى توفير خدمات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، بما يُعزز من تجربة الحجاج ويضمن تلبية احتياجاتهم المختلفة.

وفي تصريح له، أكد الأستاذ لؤي عبد اللطيف غراب أن هذه الاتفاقية تُبرز التزام دله البركة بتقديم حلول مبتكرة في قطاع النقل، وقال:

“شراكتنا مع مكتب شؤون حجاج جمهورية الصين الشعبية تُعد خطوة مهمة نحو تحسين تجربة الحجاج وتسهيل تنقلاتهم خلال أداء المناسك. نحن نؤمن بأن الابتكار والتعاون الدولي هما مفتاح تطوير خدمات الحج، ونسعى دائمًا إلى تقديم خدمات تضاهي أعلى المعايير العالمية، بما يعكس كرم الضيافة السعودية”.

وأضاف الأستاذ غراب أن هذه الاتفاقية تتماشى مع استراتيجية المجموعة لتوسيع نطاق شراكاتها الدولية، بما يضمن تعزيز الكفاءة التشغيلية لخدمات النقل ودعم رؤية السعودية 2030.

تأتي هذه الاتفاقية كجزء من رؤية دله البركة لتعزيز دورها الريادي في قطاع الحج، مستندة إلى إرثها العريق الذي أرساه مؤسسها الشيخ صالح كامل -رحمه الله- في خدمة الحرمين الشريفين. كما تسعى المجموعة إلى تحقيق استدامة شاملة في مشاريعها من خلال تبني حلول متطورة تلبي احتياجات الحجاج من مختلف الجنسيات.

يُذكر أن مجموعة دله البركة تُشارك كشريك استراتيجي في مؤتمر ومعرض الحج 2025، حيث تستعرض أبرز خدماتها ومشاريعها الرائدة التي تُسهم في تطوير منظومة الحج، ومن خلال هذه المشاركة، تهدف المجموعة إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين، واستعراض الحلول المبتكرة التي تقدمها في قطاعات النقل، الضيافة، والإعاشة، بما يحقق تطلعات ضيوف الرحمن ويدعم مكانة المملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

تمثل الاتفاقية مع مكتب شؤون حجاج جمهورية الصين الشعبية، إضافة نوعية لجهود دله البركة في تحسين خدمات النقل وضمان تقديم تجربة حج آمنة ومريحة، كما تعكس هذه الخطوة التزام المجموعة بتطوير منظومة الحج بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن في موسم حج 1446 هـ.