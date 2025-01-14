انت الان تتابع خبر السوداني في بريطانيا بحثا عن "عهد جديد".. ولندن ستتخلص من مهاجرين عراقيين وتضاعف التجارة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وسائل اعلام بريطانية، تصريحات عن السوداني بداخل الطائرة التي تقله انه سيوقع اتفاقية شراكة استراتيجية، تمثّل بداية عهد جديد للعلاقة بين بغداد ولندن، مشيرا الى وجود بيان مشترك حول التعاون الأمني بين العراق وبريطانيا للتعاون الثنائي.



من جهته، أعلن رئيس الوزراء البريطاني في بيان عن برنامج تصدير طموح بقيمة 12.3 مليار جنيه إسترليني (أكثر من 14 مليار يورو)، أي اكثر من 10 أضعاف حجم التجارة التي تمت العام الماضي بين البلدين، بحسب وسائل اعلام بريطانية.

ورحّب ستارمر بما وصفه بـ"عصر جديد في التعاون بين المملكة المتحدة والعراق من شأنه أن يحقق منافع متبادلة، من التجارة إلى الدفاع".

وأوضح البيان البريطاني أن ستارمر والسوداني سيبدآن مناقشات حول "اتفاقية جديدة بشأن عودة المهاجرين تم الكشف عنها في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني بهدف دعم مكافحة الهجرة غير الشرعية وتعزيز حدود المملكة المتحدة.

وقال البيان إنه "بمجرد إبرامه، سيضمن الاتفاق أن يتمّ بسرعة ترحيل أولئك الذين لا يحقّ لهم الوجود في المملكة المتحدة".

وأضاف أن لندن صدرت إلى بغداد معدات بقيمة 66.5 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 79 مليون يورو) "لتعزيز الحدود العراقية وتفكيك عصابات تهريب البشر".

بدوره أكّد السوداني، في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، أن "بريطانيا دولة صديقة تربطنا معها علاقة تاريخية ونأمل أن تكون مخرجات هذه الزيارة فعلاً تساهم في دفع العلاقة نحو الأمام".