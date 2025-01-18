بدء وقف إطلاق النار صباح الأحد في هذا التوقيت

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيبدأ صباح يوم غد الأحد، في تمام الساعة 6:30 بتوقيت غرنتش (8:30 بالتوقيت المحلي)، مؤكدة نجاح الجهود المبذولة بالتنسيق مع الأطراف المعنية والوسطاء.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماجد الأنصاري، أن هذا التوقيت يأتي بناءً على التفاهمات التي تم التوصل إليها بين الأطراف المشاركة والوسطاء الدوليين.

وفي تصريحاته، شدد الأنصاري على أهمية التزام المواطنين في القطاع بالحيطة والحذر، مع انتظار الإرشادات الصادرة عن الجهات الرسمية لضمان سلامتهم.

من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الحكومة الإسرائيلية صادقت على اتفاق يشمل وقف إطلاق النار وصفقة لتبادل الأسرى، مما يمهد الطريق لإنهاء التصعيد في المنطقة.