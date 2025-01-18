أن بي ايه: إرفينغ يقود دالاس إلى الفوز على متصدر الغربية

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : سجل كايري إرفينغ 25 نقطة وقاد دالاس مافريكس إلى إعادة ضيفه أوكلاوهوما سيتي ثاندر، متصدر المنطقة الغربية، إلى أرض الواقع، بفوزه عليه 106 98، الجمعة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه).

وبعد تغلبه على متصدر المنطقة الشرقية، كليفلاند كافالييرز، الخميس، مُني أوكلاهوما بخسارته السابعة فقط في 41 مباراة هذا الموسم، أمام دالاس سابع منطقته.

وكان إرفينغ عنصرا حاسما في تحقيق الفوز، بعد تسجيله 17 من النقاط الـ41 لفريقه في الربع الثاني، حيث تقدم دالاس 64 43 بين الشوطين.

رد أوكلاهوما الذي غاب عنه نجمه الكندي شاي غيلجوس ألكسندر لإصابة في معصمه، بقوة في الربع الثالث، فعادل وتقدم بفارق عشر نقاط.

بيد أن مافريكس الذي لا يزال يفتقد نجمه السلوفيني المصاب لوكا دونتشيتش، استجمع قواه بشكل رائع لتحقيق الفوز، بعد تفوقه في الربع الأخير 29 22.

وأشاد مدرب دالاس جيسون كيد بقدرة فريقه على الصمود، بعد تبخر تقدمه بفارق عشرين نقطة في الربع الثالث "كنا سيئين في الربع الثالث. قلنا من مقاعد البدلاء انه علينا البقاء متحدين، وهذا ما قمنا به في الربع الأخير".