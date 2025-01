تكنولوجيا: هاتف Nothing Phone (1) يبدأ في تلقي تحديث اندرويد 15

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة Nothing في طرح تحديث نظام Nothing OS 3.0 لهاتف Nothing Phone (1). يعتمد هذا الإصدار الجديد على نظام اندرويد 15، وهو أحدث إصدار من الشركة.

تم إطلاق هاتف Nothing Phone (1) في عام 2022 بنظام اندرويد 12، ومع الالتزام بثلاثة تحديثات رئيسية لنظام التشغيل، يُتوقع أن يكون اندرويد 15 آخر تحديث رئيسي لهذا الهاتف.

وإلى جانب ميزات اندرويد 15، أضافت Nothing العديد من التحسينات إلى واجهتها المخصصة Nothing OS 3.0. من بين هذه الميزات الجديدة ميزة الأدوات المشتركة (Shared Widgets)، التي تتيح للمستخدمين مشاركة الأدوات المصغّرة مع الأصدقاء والعائلة. كما تم تضمين تحسينات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة الاستخدام.

يحمل التحديث رقم الإصدار V3.0-250108-1938 ويبلغ حجمه حوالي 1.46 جيجابايت. ووفقًا لسجل التغييرات، يتضمن التحديث الميزات التالية:

ميزة الأدوات المشتركة

صفحة جديدة لتخصيص شاشة القفل

تصميم جديد لقائمة التطبيقات

تحسينات على نافذة العرض المنبثقة

تحديثات على تصميم واجهة المستخدم

تحسينات في الذكاء الاصطناعي والنظام

وبالإضافة إلى هاتف Nothing Phone (1)، بدأ أيضًا الهاتف الاقتصادي CMF Phone (1) من نفس الشركة في تلقي تحديث اندرويد 15. يتم طرح التحديث بشكل تدريجي، لذا قد يستغرق بعض الوقت للوصول إلى جميع المستخدمين.

المصدر