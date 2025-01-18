شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي الروسي يخفض الدولار واليورو ويرفع سعر اليوان الصيني أمام الروبل والان نبدء بالتفاصيل
شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي الروسي يخفض الدولار واليورو ويرفع سعر اليوان الصيني أمام الروبل والان نبدء بالتفاصيل
متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع