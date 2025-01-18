الاقتصاد

المركزي الروسي يخفض الدولار واليورو ويرفع سعر اليوان الصيني أمام الروبل

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واس - موسكو 0 تبليغ

المركزي الروسي يخفض الدولار واليورو ويرفع سعر اليوان الصيني أمام الروبل

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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