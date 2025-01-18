شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سعد: والدى كان مؤذن جامع وورثت خفة الدم منه والان مع تفاصيل الخبر

حل النجم محمد سعد ضيفا على تليفزيون الخليج 365 فى ندوة لتكريمه بعد نجاح فيلمه الدشاش، الذى يعرض حاليا فى السينمات المختلفة، وأوضح سعد، خلال الندوة، أنه لا يحب الإحباط، قائلا عندما تضيق بى الدنيا أذهب إلى الله وأشتكي له وأدعى بكل ما أريد، وهذا ما تعلمته وتربيت عليه من أبى وأمى فى بيتنا.

وتابع: والدى كان مؤذن جامع وكان لا يخشى أحداً، وكان يمتلك كاريزما خاصة جعلت الناس تحبه وتحترمه، وهو كان يمتلك صوت جميل، وكان يعاملني بهدوء وكان متنبأ لي بسبب خفة دمي التي ورثتها منه، وكان دائما يقول لي "أنت نأرتي".

محمد سعد يجدد تعاونه فى "الدشاش" مع المخرج سامح عبد العزيز، بعدما قدما سوياً فيلم "تتح" الذي تم عرضه في عام 2013، وشارك في بطولته دوللي شاهين، سيد رجب، مروى، هياتم، وعمر مصطفى متولي، ومسلسل "فيفا أطاطا" الذي تم عرضه في رمضان من عام 2014، وشارك في بطولته إيمي سمير غانم وسامي العدل وأحمد فتحي، إضافة إلى برنامج "وش السعد" الذى عرض فى عام 2016.

فيلم الدشاش يعيد محمد سعد إلى السينما بعد غياب 5 سنوات، وتحديداً منذ تقديمه فيلم محمد حسين الذي تم عرضه عام 2019 وشارك في بطولته مي سليم، سمير صبري، فريال يوسف، ويزو، نبيل عيسى، بيومي فؤاد، حسن عبد الفتاح، محمد ثروت، محمد شاهين، أحمد صيام، حمدي الوزير، مصطفى حشيش، الشحات مبروك، ميسرة، حمادة صميدة، فاطمة كشرى، والفيلم من تأليف شريف عادل وإخراج محمد على.