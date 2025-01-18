تعرف على سعر الجنيه الاسترلينى خلال تعاملات اليوم السبت 18-1-2025

ننشر آخر تحديث لسعر الجنيه الاسترليني فى البنوك المصرية خلال تعاملات بداية تعاملات اليوم السبت 18-1-2025، فى البنوك المصرية العاملة فى السوق، مسجلا فى البنك المركزى 61.40 جنيه للشراء، و61.57 جنيه للبي. وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 61.38 جنيه للشراء، 61.79 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

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