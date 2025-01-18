شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الجنيه الاسترلينى خلال تعاملات اليوم السبت 18-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالسبت، 18 يناير 2025 05:00 ص
ننشر آخر تحديث لسعر الجنيه الاسترليني فى البنوك المصرية خلال تعاملات بداية تعاملات اليوم السبت 18-1-2025، فى البنوك المصرية العاملة فى السوق، مسجلا فى البنك المركزى 61.40 جنيه للشراء، و61.57 جنيه للبي. وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 61.38 جنيه للشراء، 61.79 جنيه للبيع.
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى
61.40 جنيه للشراء.
61.57 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
61.38 جنيه للشراء.
61.79 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر
61.41 جنيه للشراء.
61.79 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية
61.35 جنيه للشراء.
61.79 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى "cib"
61.46 جنيه للشراء.
61.79 جنيه للبيع
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك العقاري
61.38 جنيه للشراء.
61.79 جنيه للبيع
سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي
61.54 جنيه للشراء
61.85 جنيه للبيع
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