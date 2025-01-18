شكرا لقرائتكم خبر عن حرائق لوس أنجلوس تدمر أكبر منطقة حضرية في كاليفورنيا منذ 40 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

تطورات حرائق لوس أنجلوس

وذكرت السلطات المحلية أن حريق باليساديس، الذي آتي على مساحة واسعة بالطرف الغربي للوس أنجلوس، بالكاد انتشر خلال الأيام الأخيرة.

وتضرر أكثر من 12 ألف مبنى أو أصبحت مدمرة في المنطقة، وفقا للتقديرات الأولية.

تحذيرات مستمرة

الدمام - شريف احمد - أظهر تحليل أن حرائق لوس أنجلوس أتت على أكبر منطقة حضرية في كاليفورنيا منذ 40 عاما على الأقل.كانت أعلنت السلطات المحلية في أمريكا، أن فرق مكافحة الحريق بدأت أخيرًا في إحراز تقدم، بعد أسبوع من بدء حرائق الغابات في منطقة لوس انجلوس.وبالقرب من باسادينا، لفتت إلى احتواء حريق إيتون بنحو 50% حتى الأربعاء، الذي أودى بحياة 17 شخصا من بين 25 حالة وفاة أكدتها السلطات المحلية حتى الآن.كما كانت هناك توقعات بخصوص الطقس خلال الأيام المقبلة، أشارت إلى انخفاض سرعة الرياح وتراجع درجات الحرارة، ما يجعل هناك آمال بأن أصعب مرحلة من الوضع الطارئ ربما تكون انتهت.في الوقت ذاته حذر خبراء الأرصاد الجوية من اشتداد الرياح الموسمية المعروفة باسم "سانتا آنا"، مؤكدين خطورتها بشكل خاص.



كما وجهت الخدمة الوطنية للأرصاد الجوية نداء للسكان وقالت: "ابقوا حذرين، وكونوا مستعدين للإجلاء، وتفادوا كل ما من شأنه أن يحدث حريقًا".