شكرا لقرائتكم خبر عن تداول أسئلة امتحان اللغة الأجنبية بالقاهرة على صفحات الغش والان مع تفاصيل الخبر

تداولت صفحات الغش الإلكترونى أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة بعد بدء اللجنة، بالإضافة إلى أسئلة امتحان مادة اللغة العربية فى محافظات المنيا وقنا والدقهلية.

وبدأ طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات الفصل الدراسي الأول حيث يؤدى قرابة مليون و200 ألف طالب تقييمات الترم الأول فى مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية والعلوم والدراسات الاجتماعية والرياضيات.



واستعدت مديريات التربية والتعليم لامتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية حيث أن امتحانات نصف العام في الشهادة الإعدادية سوف تكون موحدة على مستوى كل محافظة وليس بنماذج امتحانية متعددة .

الجدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية انطلقت اليوم حيث يتم تقييم الطلاب حسب جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول التى تم إعلانها من قبل المديريات التعليمية حتى 23 يناير 2025.