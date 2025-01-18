شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى أوبئة: مليون شخص توفى فى عام 2023 بسبب أدوية الأون لاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور إسلام عنان استشارى علم انتشار الأوبئة، إن 60% من الناس يبحثون عن العلاج والتشخيص على محركات البحث، وتعتبر أزمة عالمية، مؤكدا أن هناك إحصائية بمنظمة الصحة العالمية، بينت أن هناك مليون حالة وفاة في عام 2023 بسبب الشراء الأون لاين.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية شافكي المنيري عبر برنامجها بيت للكل، المذاع على القناة الأولي، أن هناك شخص يتوفي بسبب أخذ الأدوية على بعضها دون استشارة طبيب، مؤكدا أنه من الممكن أن الصيدليات تباع أون لاين، ولكن بشرط حصولها على ترخيص البيع الأون لاين.

وتابع أن هناك سوق أدوية مغشوشة حول العالم كمثل حجم الأدوية الشرعية المرخصة، ولا يمكن السيطرة على الأدوية المغشوشة بالكامل، مضيفا أنه في وقت كورونا تم استهلاك 110 مليار دواء بشكل عشوائي، مؤكدا أن مليون 200 ألف شخص نتيجة استخدام مضاد حيوي دون استشارة طبيب .

