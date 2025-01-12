شكرا لقرائتكم خبر عن هل اختلفت أعراض كورونا هذا الشتاء عن الأعوام السابقة؟ تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

مع استمرار وجود فيروس كورونا "كوفيد - 19" وظهور متغيرات جديدة منه، يجب الانتباه جيدًا لأى تغييرات تحدث لنا وعدم تجاهلها واعتبارها نزلات برد أو إنفلونزا شائعة بينما قد تكون الإصابة بفيروس كورونا أو أحد متغيراته، ويوضح تقرير منشور بموقع "تايمز أوف إنديا" أنه على الرغم من اكتشاف متغيرات جديدة من فيروس سارس-كوف-2، الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19، إلا أن الأعراض تظل دون تغيير أو اختلاف إلى حد كبير، ومع ذلك، من المهم ألا نتجاهل هذه العلامات باعتبارها مجرد نزلات برد أو إنفلونزا شائعة، لذلك فإن فهم الأعراض يمكن أن يساعدك في العلاج والبقاء بعيدًا عن أي مضاعفات في 2025.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإنه على الرغم من أن الأعراض قد تختلف، إلا أن علماء الأوبئة لم يربطوا أعراضًا محددة بمتغيرات محددة، وهذا هو السبب في أن الأفراد الذين أصيبوا بـCOVID-19 أكثر من مرة قد يعانون من أعراض مختلفة مع كل إصابة.

ولكن في الوقت الذي ينتشر فيه مرض كوفيد-19 والإنفلونزا وفيروس الجهاز التنفسي المخلوي (RSV) ونوروفيروس، فكيف يمكنك تحديد ما قد تكون أصبت به؟، حيث أن أسهل طريقة لمعرفة ذلك هي إجراء اختبار كوفيد، وعلى الرغم من أن أعراض كورونا قد تتغير وفقًا للمتغير أو المتحور، فإن بعض الأعراض الشائعة وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها هي:

الحمى.

قشعريرة.

السعال.

التهاب الحلق.

احتقان أو سيلان الأنف.

فقدان لحاسة التذوق أو الشم.

الشعور بالتعب.

آلام العضلات أو الجسم.

الصداع.

الغثيان أو القيء.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، فإن بعض الأعراض الأقل شيوعًا تشمل:

طفح جلدي.

تغير لون أصابع اليدين أو القدمين.

احمرار أو التهاب العينين.

وتشمل الأعراض الخطيرة ما يلي:

صعوبة أو ضيق في التنفس.

فقدان القدرة على الكلام أو الحركة.

الارتباك.

ألم في الصدر.

وتوصي منظمة الصحة العالمية بطلب العناية الطبية الفورية إذا ظهرت عليك أعراض خطيرة.

وتعتبر السلالة الجديدة من كورونا "XEC"، هي سلالة فرعية من سلالة Omicron وهي واحدة من السلالات سريعة الانتشار في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، ويعتبر السعال هو أحد الأعراض الأكثر شيوعًا لدى الأشخاص المصابين بهذه السلالة، فإذا كنت تعاني من أعراض مماثلة، فمن الأفضل عزل نفسك وطلب المساعدة الطبية.