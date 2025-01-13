شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الاثنين 13-1-2025 أمام الجنيه المصري الان والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الدولار اليوم الاثنثن 13-1-2025 وفقا لاخر تحديث بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصرى الان ، فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.50 جنيه للشراء و 50.63 جنيه للبيع .

و استقر سعر الدولار اليوم الاثنين بالبنك الأهلى المصرى 50.51 جنيه للشراء و 50.61 جنيه للبيع و بنك مصر سعر جنيه للشراء و 50.51 جنيه و 50.61 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.51 جنيه 50.61 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.51 جنيه للشراء و 50.61 جنيه للبيع

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

و سجل سعر الدولار فى البنوك في بداية تعاملات اليوم بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.51 جنيه للشراء.

50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.51 جنيه للشراء.

50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.51 جنيه للشراء.

50.61 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.51 جنيه للشراء.

50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.51 جنيه للشراء.

50.61 جنيه للبيع.