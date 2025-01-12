شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اختلافات بين فيروس hmpv وكورونا تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروسات الجهاز التنفسي البشري "HMPV" ، يخشى الكثيرون ظهور جائحة أخرى، مثلما حدث أثناء كورونا، لذا قدم التقرير المنشور عبر موقع healthshots بعض الاختلافات الرئيسية بين هذه الفيروسات وهى:

1. مجموعات مختلفة من الفيروسات

تنتج HMPV الجهاز التنفسي البشري وكورونا عن عائلات مختلفة تمامًا من الفيروسات، فينتمي فيروس الجهاز التنفسي البشري إلى عائلة Paramyxoviridae، وهي مجموعة من الفيروسات التي تشمل أيضًا الفيروس المخلوي التنفسي (RSV)، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

وفي المقابل، يعد كورونا مرضًا معديًا يسببه فيروس SARS-CoV-2، وهو جزء من عائلة الفيروسات التاجية، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO).

وتختلف هاتان العائلتان الفيروسيتان بشكل كبير من حيث البنية وآليات التكاثر وكيفية تفاعلهما مع الجهاز المناعي البشري.

2. أنماط انتقال العدوى الموسمية

أحد الفروق الملحوظة بين الجهاز التنفسي البشري hMPV وكورونا هو أنماطهما الموسمية، فينتشر فيروس HMPV في الأشهر الباردة، أي خلال فصل الشتاء وأوائل الربيع، ما يجعله موسميًا بطبيعته.

بينما فيروس كورونا ينتقل على مدار العام، ورغم أنه قد يبلغ ذروته في مواسم معينة، مثل فصل الشتاء عندما تكون التهابات الجهاز التنفسي أكثر شيوعاً، فإن انتشار فيروس كورونا يتأثر بعوامل متعددة، بما في ذلك ظهور سلالات جديدة، مما يعني أنه قد يظل منتشراً على مدار العام.

3 الجهاز التنفسي البشري hMPV ليس جديدًا

لا يعد فيروس HMPV جديدًا، فقد تم التعرف عليه لأول مرة في عام 2001 وكان منتشرًا لسنوات عديدة، وتعرض معظم الأشخاص لهذا الفيروس فى مرحلة ما من حياتهم، ما يعني أن هناك مستوى عامًا من المناعة لدى السكان، وخاصة أولئك الذين أصيبوا به في مرحلة الطفولة.

لكن كورونا هو فيروس جديد ظهر في أواخر عام 2019. وبما أنه لم يكن معروفًا من قبل لجهاز المناعة البشري، لم يكن لدى أحد مناعة فطرية ضده، ما أدى إلى انتشار العدوى والوفيات على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم.

4. شدة الأعراض

يرتبط فيروس الجهاز التنفسي البشري HMPV عمومًا بأعراض خفيفة إلى معتدلة تشبه أعراض البرد، مثل السعال وسيلان الأنف والتهاب الحلق والحمى، وهناك أفراد معرضون للخطر، مثل الرضع وكبار السن، وأولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، يمكن أن يتطور إلى حالات أكثر خطورة مثل التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي، وفقًا لجمعية الرئة الأمريكية، ومع ذلك حتى في هذه الحالات يكون المرض عادة أقل حدة من كورونا.

بينما قد تؤدي الحالات الشديدة من كورونا إلى الالتهاب الرئوي ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة وفشل الأعضاء المتعددة وحتى الموت، وفقًا لمايو كلينيك، كما أن لديها مجموعة واسعة من الأعراض مثل فقدان الشم والتذوق وآلام العضلات ومشاكل الجهاز الهضمي، والتي لا ترتبط عادةً بفيروس الجهاز التنفسي البشري.

5. قابلية الانتقال

يعد فيروس الجهاز التنفسي البشري HMPV أقل قابلية للانتقال ولا ينتشر بكفاءة مثل فيروس كورونا، ويصيب في المقام الأول الأطفال الصغار وكبار السن وأولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، كما أن انتقاله أقل انتشارًا.

أما فيروس كورونا فأكثر قابلية للانتقال من فيروس الجهاز التنفسي البشري، وينتشر فيروس سارس-كوف-2 بسهولة أكبر بسبب قدرته على التحور بسرعة إلى سلالات جديدة، بعضها أكثر عدوى من السلالات السابقة.

6. الفئات المستهدفة

وبينما يمكن أن يؤثر كلا الفيروسين على مختلف الفئات العمرية، فإن فيروس الجهاز التنفسي البشري HMPV يستهدف بشكل أساسي الأطفال الصغار، وخاصة الرضع وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. وتكون آثاره أكثر وضوحًا في هذه الفئات، مما قد يؤدي إلى أمراض تنفسية خطيرة.

ومع ذلك، يمكن أن يؤثر كورونا على الأفراد من جميع الأعمار، مع ظهور حالات شديدة لدى كبار السن والشباب الذين يعانون من حالات كامنة، وعلى الرغم من أن الأطفال يمكن أن يصابوا بكورونا، إلا أنهم أقل عرضة بشكل عام لتجربة نتائج شديدة مقارنة بالبالغين، وفقًا لدراسة نُشرت في Viruses .

7. توافر اللقاحات

لا يوجد لقاح ضد فيروس الجهاز التنفسي البشري HMPV، على الرغم من استمرار البحث في تطويره.

وفي المقابل، تم تطوير وتوزيع لقاحات كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية ، على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، مما يوفر مناعة ضد الفيروس.

