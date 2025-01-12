كيف تربين أطفالك وأهم أساليب التربية الإيجابية؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 يناير 2025 10:23 صباحاً - تعد التربية الإيجابية نوعاً من أساليب التربية التي تهتم بالحفاظ على علاقة جيدة بين الأبناء والآباء، وقد يساعد هذا النوع من التربية في تقليل السلوك السلبي مع تنمية ثقة الأطفال بأنفسهم على النحو الأمثل.

على الجانب الآخر وفقاً لموقع "raisingchildren" يعد مبدأ التربية الإيجابية قائماً على تعليم الطفل الانضباط وعدم عقابه دون إبداء الأسباب ومساعدته على أن ينمو ليصبح فرداً مستقلاً ومسؤولاً، فعندما يكون الأطفال في بيئة سريعة الاستجابة وتفاعلية، فإنهم يميلون إلى النمو أسرع. فيما يلي ما هي التربية الإيجابية وفوائدها وكيف تكونين قدوة لأطفالك؟.

ما هي التربية الإيجابية؟

تعلمي كيفية تطبيق طرق التربية الإيجابية مع أطفالك - الصورة من موقع Freepik

تعد التربية الإيجابية هي أسلوب تربية يعتمد على مبادئ تقديم الدعم للأطفال لمساعدتهم على تطور سلوكياتهم الإيجابية على النحو الأمثل. وتعليمهم كيفية الانضباط مع ضرورة الاستماع للطفل وترك المساحة له للتعبير عن حاجاته، وتعلمهم الاسترخاء للوصول إلى الحوار والابتعاد عن المعاملة السلبية للطفل، وكثرة العقاب. وفي المقابل، عند تطبيق أساليب التربية الإيجابية، لا يزال الآباء بحاجة إلى إظهار موقف حازم لوضع الحدود المناسبة للأطفال.

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فوائد التربية الإيجابية للأطفال

هناك عدد من الفوائد لتطبيق التربية الإيجابيةبشكل صحيح، بدءاً من تعزيز العلاقة بين الوالدين والأطفال، وزيادة احترام الأطفال لذاتهم، إلى تشخيص الاضطرابات المختلفة لنمو الأطفال، وفيما يلي فوائد التربية الإيجابية للأطفال.

تواصل أكثر فعالية

تعد الفائدة الأولى من اتباع طرق التربية الإيجابية هي إمكانية وجود تواصل فعال بين الأطفال والآباء على أسس إيجابية وعملية، وذلك لأنه من خلال التربية الإيجابية، سيعطي الآباء الأولوية للمناقشة مع أطفالهم لحل المشكلة التي يواجهونها وتشجيع الأطفال على التحدث عن مشاعرهم.

يمكنك أيضاً البدء في تطوير مهارات الاتصال منذ سن مبكرة من خلال القيام بممارسة بعض الأنشطة مع طفلك الصغير وضرورة التواصل البصري والجسدي حتى يشعر طفلك بمزيد من التقدير.

تقوية العلاقة بين الوالدين والأبناء

إن اتباع أسلوب التربية الإيجابية يمكن أن يزيد الثقة المتبادلة بين الأطفال والآباء؛ حتى يتمكنوا من تكوين علاقات أسرية أقوى بشكل غير مباشر. على الجانب الآخر يجب الانتباه إلى أن هذا التفاعل الإيجابي يمكن أن يمنع أيضاً الاضطرابات النفسية المختلفة لدى الأطفال، مثل اضطرابات السلوك والاكتئاب.

احترام الأطفال لذاتهم

يجب الانتباه إلى أن تطبيق التربية الإيجابية، سيساعد الآباء على كيفية معرفة عواقب الأخطاء والبحث عن حلول أفضل بدلاً من معاقبة الأطفال في حل المشكلة، مما يساعد في تدعيم الأطفال وزيادة احترامهم لذاتهم (تقدير الذات) لأنهم يشعرون أن كل خطأ في الحياة سيكون فرصة لهم للتعلم حتى يصبحوا أفراداً أفضل.

نمو الطفل

تعد من أهم ميزات التربية الإيجابية هي فائدتها في تحسن نمو الطفل وتطوره لأنها تتبع نهجاً يتميز بتربية الطفل دون ضغط أو تخويف أو ترهيب، مما يسمح للأطفال بتطوير إمكاناتهم المختلفة على النحو الأمثل.

على الجانب الآخر يمكن أن يساعد أسلوب التربية الآباء أيضاً على أن يكونوا أكثر حساسية للتغيرات المختلفة التي يمكن أن تؤثر على عملية نمو الطفل، مثل المشكلات الصحية، والاضطرابات العقلية لدى الأطفال، وما إلى ذلك.

تقليل السلوك السلبي عند الأطفال

يمكن أن تساعد التربية الإيجابية في تقليل السلوكيات الخاطئة لدى الأطفال، مثل عدم الرغبة في اتباع القواعد، ويجب بدلاً من التركيز على سلوكيات الطفل الخاطئة، تقديم بدائل إيجابية لتصرفات طفلك.

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كيفية تطبيق قواعد التربية الإيجابية للأطفال

لتطبيق أنماط التربية الإيجابية لدى الأطفال، إليك عدد من الطرق التي يمكن للوالدين القيام بها.

وضع حدود

عليك تطبيق قواعد التربية الإيجابية مع طفلك- الصورة من موقع AdobeStock

عند تطبيق قواعد التربية الإيجابية، لا يزال الآباء بحاجة إلى أن يكونوا حازمين وأن يضعوا حدوداً مع أطفالهم. ومساعدتهم على فهم أهمية احترام كل من حولهم، بما في ذلك الآباء وتنبيه الطفل إلى العواقب التي يجب مواجهتها إذا انتهك الطفل قواعد أو حدوداً معينة. يحتاج الآباء أيضاً إلى التأكد من أن أطفالهم الصغار يلتزمون دائماً بالقواعد والحدود الحالية باستمرار.

الحزم والاتساق

في التربية الإيجابية، يمكنك أن تكوني حازمة عند وضع القواعد، وقرري ما هي القواعد المهمة والأساسية ثم قومي بمحاولة إيصالها لطفلك بوضوح، وبجانب الحزم في تطبيق القواعد يجب أن تكوني متسقة في تطبيق هذه القواعد وتذكير الطفل بالقواعد باستمرار.

تجنب معاقبة الأطفال

بدلاً من معاقبة الأطفال، حاولي السماح للأطفال بتجربة الأفعال الخاطئة؛ ليروا نتائج أفعالهم بأنفسهم. على سبيل المثال، إذا طلبت من طفلك ارتداء الأحذية في المطر ورفض، ستكون النتيجة أن تبتل أقدامه في الخارج ومن خلال تطبيق عواقب أفعالهم، يفهم الأطفال القواعد ويكونون منضبطين بشأنها.

فهم مشاعر الأطفال

قومي بتهيئة بيئة آمنة ومريحة للأطفال إذا كنت ترغبين في تطبيق أنماط تربية إيجابية. ويمكن القيام بذلك من خلال الاستماع دائماً إلى كل شكوى وفهم مشاعر الطفل على أفضل وجه ممكن. لا تنسي أن تمنحي طفلك اهتمامك الكامل؛ حتى يشعر بوجود والديه إلى جانبه ومساعدة طفلك على التغلب بشكل إيجابي على أي مشاكل يواجهها.

كوني قدوة لطفلك

يجب أن تكوني قدوة لطفلك قدر الإمكان. فعلى سبيل المثال، لا يجب التردد في الاعتذار لأبنائك إذا أخطأتِ، وبهذه الطريقة، سيقلد الأطفال هذا السلوك عندما يرتكبون أخطاء في حق الآخرين.

التعامل مع سلوكيات الأطفال الخاطئة

من المهم أن نعرف أن أساليب التربية الإيجابية ستوفر نتائج يمكن رؤيتها على المدى الطويل. لذلك، إذا كان طفلك لا يزال يتصرف بشكل خاطئ، فحاولي التعامل معه بصبر وهدوء بدلاً من العقاب.