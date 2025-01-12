شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات بسيطة تساعدك فى تقليل السكر من نظامك الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

الرغبة في تبني نمط حياة صحي هي في كثير من الأحيان القوة الدافعة وراء اختيار التخلي عن السكر أو تقليله من نظامنا الغذائي، وقد يبدو التخلص من المصادر الواضحة، مثل الحلويات والمشروبات الغازية، أمرًا بسيطًا، ولكن هذه الجهود قد تُحبط بسبب وجود سكريات مخفية في الأطعمة الشائعة الأخرى، ونظرًا لأشكالها العديدة، غالبًا ما يتم تجاهل هذه السكريات المضافة أثناء المعالجة، ولكن قبل أن تبدأ هذه العادة الصحية، اعلم أن الإقلاع عن تناول السكر يمكن أن يؤدي إلى تغييرات فسيولوجية كبيرة، فقد تتقلب مستويات الأنسولين مع تكيف الجسم مع انخفاض تناول السكر، ما يؤدي في النهاية إلى استقرار الصحة العامة والاستفادة منها، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

مصادر السكر المخفية التي يجب الحذر منها

التوابل والصلصات، مثل الكاتشب، وخلطات السلطة، وصلصات الشواء.

المخبوزات والخبز

الحبوب، تحتوي العديد من الخيارات الصحية على سكريات مضافة .

منتجات الألبان، مثل الزبادي المنكه والحليب.

الوجبات الخفيفة، مثل ألواح البروتين وزبدة الجوز.

الفواكه والعصائر، مثل عصائر الفاكهة فهي مصادر سكر مركزة.

الأطعمة المصنعة، مثل الأطعمة المالحة والحلوة المعبأة.

فيما يلى.. تعديلات بسيطة على نظامك الغذائى لتقليل استهلاك السكر:

اختر خيارات قليلة أو خالية من السكر المضاف

يمكن أن تحتوي بعض الأطعمة التي نتناولها يوميًا مثل حبوب الإفطار والزبادي المنكهة على نسبة عالية بشكل مدهش من السكر المضاف، وحتى الأطعمة التي تبدو صحية، مثل مشروبات البروتين والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، يمكن أن تحتوي على كميات كبيرة من السكر وهذا الانتشار الواسع للسكريات المخفية يجعل من الصعب الحد من استهلاك السكر ويؤكد على مدى صعوبة قراءة ملصقات الأطعمة.

تحقق دائمًا من ملصقات الطعام

تنتشر محاولات وضع ملصقات أكثر وضوحًا في جميع أنحاء العالم على المنتجات، مما يمكّن المستهلكين من اتخاذ قرارات أفضل من الأطعمة الصحية.

اختر الأطعمة الكاملة غير المعالجة

إن اختيار الوجبات التي لا تحتوي على كميات كبيرة من السكر وفحص قوائم المكونات بعناية يعد من الطرق الجيدة للأشخاص الذين يرغبون في تقليل تناول السكر، حيث توجد السكريات الطبيعية والعناصر الغذائية الحيوية في الأطعمة الكاملة، بما في ذلك الفواكه والخضروات والحبوب، ما يجعلها متفوقة على الأطعمة المصنعة.

فيما يلى.. الآثار المترتبة على التوقف عن تناول السكر أو تقليله بشكل كبير

الرغبة الشديدة في تناول السكر وتقلبات المزاج، بما في ذلك الانفعال، شائعة بسبب تعديلات مستويات السيروتونين، وقد تنخفض مستويات الطاقة مؤقتًا ولكنها غالبًا ما تعود للاستقرار بعد فترة، ويمكن أن تؤثر التقلبات الهرمونية، وخاصة بالنسبة للنساء، على الدورة الشهرية في البداية ولكنها تؤدي إلى تنظيم هرموني متوازن على المدى الطويل، وقد تحدث تغييرات في الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ أو حركات الأمعاء المتغيرة، مع تعديل ميكروبيوم الأمعاء، ومن الممكن حدوث تحسن في صحة الجلد وملمسه، على الرغم من أن ظهور البثور المؤقتة قد يحدث أثناء إزالة السموم، ولكن يمكن أن يساعد فهم هذه التغييرات في التعامل مع هذ التغيير بنجاح.

فيما يلى.. النهج الاستراتيجي للتخلى عن السكريات المضافة بنجاح

قُم بتنفيذ تقليل تدريجي لتناول السكر لضبط براعم التذوق لديك، واستبداله ببدائل طبيعية مثل العسل أو الفواكه باعتدال.

احرص على التخطيط المسبق لوجباتك لتجنب الوجبات الخفيفة السكرية.

حافظ على رطوبة جسمك ومحاولة التفرقة بين الحاجة لشرب الماء والرغبة الشديدة في تناول السكر.