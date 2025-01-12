أفضل 5 قصص للأطفال تعلمهم الأدب واللطف

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 يناير 2025 10:23 صباحاً - إن تعليم اللطف واللباقة للطفل هي الطريقة التي عليه أن يتصرف بها والطريقة التي يتحدث بها. يجب أن يتحدث دائماً بأدب مع الآخرين، ويستخدم كلمات لطيفة مثل "شكراً، آسف، من فضلك، مرحباً، إلخ". إن السلوكيات الأساسية التي تظهر اللباقة هي الاعتذار بعد ارتكاب خطأ ما، وقول "شكراً" عندما يفعل شخص ما شيئاً جيداً لك، مساعدة الآخرين، احترام كبار السن، إلخ.

دعونا نتعلم الدروس من القصص القصيرة عن اللطافة والأدب للأطفال، اقرئيها على مسامع أطفالك، وتابعي تصرفاتهم في التعامل مع الآخرين.

كيف يسبب اللطف السعادة؟

كيف يسبب اللطف السعادة؟



"يا لجمال يومنا عندما يلامسه اللطف!"، هكذا عبّر أحد الأدباء عن قيمة اللطف في يومنا. إذا افترضنا أن العلاقة بين اللطف والسعادة قد تبدو منذ الوهلة الأولى لدى البعض أمراً غير مستساغ، لذلك علمي أطفالك أنه بالنظر إلى التجارب اليومية والدراسات العلمية؛ سنجد أن أول أثر من آثار اللطف أنه يجعلنا أكثر سعادة، وهذا شيء جميل في الحقيقة لم ينتبه إليه جميع الناس، رغم فائدته العظمى على الإنسان.

لقد أثبتت دراسات عديدة دور اللطف في جلب السعادة إلى الإنسان، ففي دراسة أجرتها "سونيا ليوبوميرسكي"، أستاذة علم النفس في جامعة كاليفورنيا، طُلب من المتطوعين القيام بخمسة تصرفات لطيفة أسبوعياً على مدى ستة أسابيع، وشملت تلك التصرفات: التبرع بالدم، ومساعدة صديق في الدراسة، وزيارة أحد الأقارب من كبار السن، وقد خرجت الدراسة بأن الأشخاص الذين قاموا بتصرفات لطيفة أصبحوا أكثر سعادة.

والحقيقة أن اللطف الذي يجلب للإنسان السعادة لا يقتصر على اللطف مع الآخرين فقط، بل يشمل اللطف مع النفس أيضاً، واللطف مع النفس ليس بالضرورة أن يكون عبارة عن شراء شيء ما نحبه أو نحتاجه، بل قد يتم من خلال العمل على تغيير واقع علمي أو أخلاقي أو تطوير موهبة ذاتية أو إثبات القدرة على اتخاذ قرار مفيد، وكل ما يدخل تحت اللطف مع النفس يؤدي بالضرورة إلى الثقة في النفس، وبالتالي قمة السعادة للأطفال وروعة الإنجاز.

ومن مزايا اللطف أنه يسعد الصغار والكبار، وله دور كبير في التقليل من القلق الاجتماعي، ومضاد للاكتئاب، كما أنه دواء منشط لكبار السن، إنه يحفز هرمونات السعادة والفرح ويُفرز "السيروتونين" ويُسفر عن تغيرات فيزيائية في الدماغ، ثم إن اللطف له قوة خاصة تتمثل في أنه لا يجعلنا أكثر سعادة فقط، بل يتجاوز ذلك ليقوم بإحداث تحول في الحياة بشكل عام، فيجعلنا لطيفين مع الآخرين وأكثر سعادة.

5 قصص عن اللطف والأدب

من فوائد اللطف العديدة على القلب أنه يقوم بإبطال تأثيرات الأحداث المسببة للإجهاد الذي يمكن أن يتسبب في أمراض للجسم، كما أن الامتنان وقول كلمة (شكراً) يعد محصناً للقلب أيضاً، ويساعد الأشخاص على تجاوز الأزمات، فعلّمي هذه القيم لأطفالك عبر القصص الآتية:

قصة الصبي الذي كان وقحاً مع الآخرين

قصة الصبي الذي كان وقحاً مع الآخرين



كان هناك طفل غاضب في الفصل، اسمه رايان، كان وقحاً جداً مع الأشخاص من حوله. لم يكن رايان يحب أن يكون مهذباً مع أي شخص. كان معلموه ووالداه يعظونه دائماً بأن يكون مهذباً ويستخدم كلمات مثل "شكراً، آسف، من فضلك، إلخ". ومع ذلك، لم يؤثر عليه شيء. كلما أراد شيئاً؛ كان ينتزعه ببساطة من دون إذن أو طلب. كان دائماً يسخر من الآخرين ويبتعد.

ذات يوم كان رايان يلعب كرة القدم في الحديقة، فجاءت سيدة عجوز إلى الحمام وطلبت منه بعض الماء، فرفض رايان أن يعطيها كوب ماء وتجاهلها، وبعد أن رأت السيدة العجوز هذا السلوك الفظ، لعنته بأن أي كلمات وقحة ينطق بها أو سلوك وقح يبديه تجاه الآخرين؛ سوف يترك ندبة قبيحة على وجهه من الآن فصاعداً.

صرخ رايان وبدأ اللعب، وبينما كان يركل الكرة، لكم وجهه وارتطمت الكرة بوجهه، فأصيب بندبات. وبعد ذلك، ذهب إلى الحديقة حيث خدشه كلب وركض خلفه، ونتيجة لهذا، سقط على الأرض وأصاب وجهه.

دخل رايان إلى منزله، ورأته والدته وسألته عما حدث لوجهه. صرخ في والدته وقال لها: "اذهبي إلى المطبخ وافعلي عملك". صعد رايان إلى غرفته وفجأة انزلق من الدرج وأصاب أنفه وعينيه.

كان رايان غاضباً للغاية ويشعر بالألم. كان والداه قلقين عليه. لم يكن رايان يحب نفسه عندما رأى وجهه في المرآة. بدأ يفكر في الأمر برمته وأدرك أنه كلما قال كلمات بذيئة، كان يُعاقب. كان يبكي. جاء والده إلى غرفته وقال رايان: "من فضلك يا أبي دعني وشأني". والمثير للدهشة أنه في اللحظة التي استخدم فيها كلمة "من فضلك"، اختفت الندبة على وجهه وأدرك ما حدث.

في الصباح التالي، تحدث رايان بأدب مع الجميع. ومع كل كلمة مهذبة، اختفت الندوب من وجهه. وفي المساء، رأى رايان نفس السيدة العجوز مرة أخرى. ركض إليها واعتذر وعرض عليها كوباً من الماء. ابتسمت السيدة العجوز وقالت: "أتمنى ألا تنسى هذا الدرس أبداً".

العبرة من القصة: التحدث بكلمات مهذبة مع الجميع هو عادة جيدة وضرورية.

قصة صاحب المتجر المهذب

قصة صاحب المتجر المهذب



كان جاد بائعاً مهذباً يبيع البسكويت والحلوى في مخبزه. ذات يوم، ذهب رجل إلى مخبزه. وبعد أن سأل عن الرسوم، طلب بعض البسكويت ودفع ثمنها. طلب جاد بعض الوقت لإعداد بسكويت طازج. جلس الرجل على الكرسي وانتظر بصبر طلبه.

استغرق جاد وقتاً أطول مما كان متوقعاً. وعندما سأله العميل عن سبب التأخير، أخبره بأن الفرن لا يعمل، وبالتالي لا يمكن خبز البسكويت الطازج. بدأ الرجل بالصراخ بغضب. قال جاد بهدوء: "أنا آسف يا سيدي، أقبل خطئي. أرجوك سامحني. سأعيد لك أموالك". أعجب الرجل بأدب جاد. سامحه وطلب منه تسليم الطلب عندما يتم إصلاح الفرن.

العبرة من القصة: إن حسن الأدب يكسبك العديد من الأصدقاء الجيدين واحترام الآخرين.

قصة الدب تحت السرير

قصة الدب تحت السرير



في بعض الأحيان لا أستطيع النوم، وذلك بسبب الدب الذي يوجد تحت السرير. في إحدى الليالي، كان الدب يتنفس بصعوبة. وعندما تنفس، يرتفع السرير عن الأرض. وعندما تنفس، ارتفع السرير عن الأرض مرة أخرى. كنت أشعر بدوار البحر. لذا انحنيت على حافة السرير وهمست: "إذا استطعت أن تتنفس بهدوء أكثر قليلاً، سيدي الدب، فسأكون ممتناً لذلك، شكراً جزيلاً لك".

لقد كنت مهذباً للغاية. لكن الدب لم يهتم! في الواقع، كان يتنفس بصعوبة أكبر، لقد كانت ليلة طويلة.

وفي مرة أخرى، كان الدب يصدر شخيراً بصوت عالٍ، كان الصوت يجعل أسناني تلتصق ببعضها، ويحرك الستائر، ويدفع جواربي إلى الخروج من الدرج. فانحنيت على حافة السرير وقلت: "إذا تمكنت من إصدار الشخير بلطف بنسبة عشرة بالمائة أكثر، يا سيدي الدب، فسوف يساعدني ذلك كثيراً ، شكراً جزيلاً لك".

لقد كنت عادلاً للغاية. لكن الدب لم يهتم! في الواقع، كان يصدر شخيراً بصوت أعلى، فكانت ليلة طويلة جداً.

في بعض الأحيان، حتى الدب لا يستطيع النوم. وتلك الليالي هي الأطول، وفي إحدى الأمسيات، كان الدب يتقلب في فراشه، وكان السرير يتقلب معه.

أولاً، سقط المنبه الخاص بي، ثم سقط رف الكتب الخاص بي، ثم حوض السمك الخاص بي، يا لها من فوضى!

لذا تمسكت بقوة بعمود السرير وصرخت: "لو استطعت أن تقلّل من تقلباتك في الفراش، يا سيدي الدب، سيساعدني ذلك كثيراً، شكراً جزيلاً لك. وإذا أردت، يمكنني أن أقرأ لك قصة قبل النوم. فهذا يساعدني دائماً على النوم".

لقد كان عرضاً سخياً. وبدا أن الدب مهتم، أشعلت الضوء، ثم التقطت كتاب "الدب المزعج" من على الأرض، ثم بدأت في القراءة، ورويت على الدب قصتي معه، ومدى انزعاجي من حركته، وعندما أغلقت الكتاب برفق، كان المكان هادئاً جداً وصامتاً، وكان الدب نائماً، فأطفأت الضوء وأغمضت عيني، ونمت بعمق.

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العبرة من القصة: اللطف يجعل الجلف مطيعاً وأكثر نعومة.

قصة العصفور السجين

قصة العصفور السجين



كانت أمنية هدى منذ مدة امتلاك عصفور في قفص بغرفتها، حتى حقّقت لها أمّها أمنيتها بإحضار عصفور جميل جداً في يوم ميلادها، ووضعته بقفص على جدار غرفتها لتصحو كل يوم على صوت تغريده.

بدأت هدى الاعتناء بالعصفور وإطعامه وتنظيف قفصه على نحو مستمر، وكانت الفرحة لا تكاد تسعها بهذه الهدية، حتى لاحظت في أحد الصباحات عدم تغريد العصفور وإيقاظها كالعادة، ولاحظت أنّ العصفور لا يقبل الطعام ولا يشرب الماء فحزنت حزناً شديداً لذلك.

سألت خالتها التي سبق لها امتلاك عصفور عن حالته، فأخبرتها أنّ العصافير تعشق الحرية وأننا نظن أنّ تغريدها هذا طرب، بينما هو حزن بسبب وجوده في مكان لا يريده، فحزنت هدى مجدداً على ذلك، ثم قررت في لحظة قوة أن تُطلق سراح العصفور الحزين، وأنّها ستكون فرحة لحريته، ولن تكون أنانية بحبسه في قفص.

العبرة من القصة: اللطف والتعاطف، وهو إحدى أهم السمات الأخلاقية، يؤديان على الحرية.

قصة ذئب في غاية اللّطف

قصة ذئب في غاية اللّطف



يعيش ذئب وحيداً، ليس له صديق حقيقيّ. ومع ذلك، كل حيوانات الغابة تعرفه، لكن كلّما لمحوه فرّوا كما لو أنهم يهابونه، إذا ما اقترب ليون من أرنبٍ وحشيّ أو سنجابٍ كي يقدّم التحية، سرعان ما يتلقّى ردّا بأنه مستعجل وينطلق هارباً، الأيل والظّبية لا يقتربان أبداً منه، بينما الخنزير الوحشيّ دائم الهمهمة، فكل الحيوانات لا تثق به وتسعى دائماً إلى تجنّب الالتقاء به وجهاً لوجهٍ. قال الذئب: الذّنب ليس ذنبي إذا كان أبي، وجدّي وأبو جدّي وجدّ جدّي وكل أجدادي وأسلافي قد تصرّفوا مع حيوانات الغابة التّصرف غير اللّائق!

الحيوان الوحيد الذي كان يمكن للذئب التّحدُّث إليه بين الحين والآخر هو الثعلب المكار، الذي لا يمكن الثقة به، ورغم ذلك كان الذئب يشعر بالسعادة حين يلتقيه. وذات يوم، شرع الذئب والثعلب أن يلعبا لعبة، كل يقوم بدوره، حتى دام لعبهما مدّة طويلة، حتى اختفى الذئب، ولم يتوصل الثعلب إلى ردّ على ندائه : "أين أنت أيّها الذنب؟ ماذا تفعل؟"، وأعاد السّؤال مستغرباً، ودائماً بدون جوابٍ، تساءل إن كان صديقه أصابه مكروه، انطلق الثعلب يبحث عن الذئب، حتى نجح في العثور عليه خلف مرج. رأسه بين قائمتيه الأماميتين، ويبدو حزيناً، اقترب منه الثعلب وخاطبه مُعاتباً: لماذا انسحبت من اللّعب معي؟ فرد عليه: أنا متعب، وهذه اللُّعبة بدأت أضجر منها، سأله الثعلب بلطف: لكن هل سقطت على رأسك؟ هل أنت مريض؟ أتريد أن أستدعي طبيباً؟ تنهد الذئب: طبيب! أنا لست مريضاً، أشعر فقط بضيقٍ، أنا أعاني من وحدة خانقةٍ! فسأله الثعلب غاضباً: ألا تكفيك رفقتي! فرد الذئب: لا تغضب! لكنني لا أراك دوماً، أنا أريد أن يكون لديّ الكثير من الأصدقاء! قال الثعلب: أنا أيضاً أعيش وحيداً، وأنا سعيد هكذا، لكن إذا كنت متضايقاً إلى حد لا تستطيع تحمّله، فاذهب إلى حيوانات المزرعة، قد يقبلون صداقتك! ستری، فوجد الذئب فكرة الثعلب رائعة، وفي اليوم التالي جمع متاعه وانتقل إلى المزرعة للإقامة فيها. قال الثعلب للذئب: أعرف دجاجاتٍ سميناتٍ هنا في الخمّ، استضفْني بمجرّد ما إن تستقرّ، ثم انطلق ضاحكاً، لم يفهم الذئب آخر كلمات فيلو، وفي اليوم التالي كان سعيداً لوجوده في المزرعة، لدرجة أنّه رمى مفتاح بيته القديم في النّهر، وقرّر أن يدخل أوّل بيتٍ يصادفه في طريقه. إنّها الحظيرة، التي يعيش فيها حمل وديع بكل أمان، لكنه ما إن لمح الذئب، حتّى أطلق صرخةً: النّجدة. النّجدة. الذئب في الحظيرة! وأمام صراخ الحمل الوديع، لم يجد الذّئب بدّاً من الفرار، ثم دفع باباً آخر، وفجأة، صادف عنزة أطلقت صرخة رعبٍ: النّجدة.. النّجدة.. ها هو الذئب الذي افترس ابنة عمّي، لم يفهم الذئب ما يجري حوله، كل حيوانات المزرعة ما إن تراه حتّى يصيبها الرّعب، فمشى ضائعاً، لا يدري ما يفعل، ولا إلى أين يذهب، لم يجد الذئب حلاً سوى أن يجلس وسط ساحة المزرعة، لم يسمع الدّجاجتين ثمّ الثّالثة، فالرّابعة اللّواتي كنّ يقتربن منه، سألته واحدة منهن: هل تبحث عن شيء؟ قال الذئب: إني كما ترون، أحاول أن أفهم ما يحدث لي، لقد وصف لي الثعلب المزرعة كما لو كانت روضة، قاقتِ الدّجاجات كلّها في نفس الوقت: عمّن! عمّن تتحدّث؟

أخذت الدّجاجات تجري في كل الاتجاهات، توقوق، النّجدة! إنّ الثّعلب هو الذي أرسله إلى هنا! جرى الدّيك، وسرعان ما تبعته ديكة حبشيّة، كلّ حيوانات الخمّ تحرّكت تعدو، تجري في كل الاتّجاهات مضطربةً مرتبكةً.

لم يقوَ الذئب على الكلام، ولم يستطع أن يتحرّك، كان في حالة مزريةٍ، وحيداً وسط كل هذه الفوضى! صراخ الدّجاجات أثار انتباه كلّ حيوانات المزرعة، إنّه هو، إنّه الذّئب؛ هُبُوا جميعاً، يجب طرده من المزرعة! وبينما عيناه مغرورقتان بالدموع، وجد الشّجاعة للكلام، وقال: سامحوني، كنت في حاجة ماسّة لأصدقاء! وكنت أظُنّ أنّي سأجدهم عندكم. لكن، حيثما مررت أو حللت، ألاحظ أني أزرع الرّعب. لماذا؟ ألن أكون محبوباً أبداً؟ كان حزنه شدیداً درجة أنّ الحيوانات بدأت تتأسّف لموقفها منه.

اقترب منه كلب المزرعة العجوز، ووضع قائمتيه الأماميّتين على كتفه، وقال: أحسُّ أنّي صرت طاعناً في السّنّ ومتعباً، أنا في حاجة إلى من يقوم بمساعدتي في الحراسة، ليس عمل الحراسة صعباً، إن أنت وافقت وقبلت عرضي، أعلّمك كيف تقوم بذلك؟ قبل الذّئب عرض الكلب بفرحٍ وشرع في عمله الجديد مباشرةً في اليوم التّالي، بسبب إخلاصه في العمل وطيبته أصبح أفضل صديق لكلّ حيوانات المزرعة، لم يأسف أبداً الذّئب على أنّه صار الكلب الذئب المحبوب من طرف الجميع.

العبرة من القصة: اللطف وحب الآخرين يوصل أياً كان إلى مراده في كسب الكثير من الأصدقاء.

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كيف تعلمين أطفالك اللطف في المنزل؟

كيف تعلمين أطفالك اللطف في المنزل؟



إن قوة اللطف أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى في الوقت الحالي. وفيما يلي خمس طرق بسيطة لتعليم اللطف في المنزل:

زيني منزلك بالامتنان

إن التحدث مع أطفالك عن العاملين الأساسيين والأعمال البطولية التي يقومون بها خلال مساعدتهم اللطيفة، تبدو رائعة وجميلة، اطلبي منهم أن يتبادلوا الأفكار حول ما قد يعرفونه من الأفكار، واشرحي لهم أهمية ما يقدمه الأب للبيت من توفير لأغلب حاجياتهم، واذكري لهم قصص الأطفال الفقراء الذي لا يتمكنون من توفير حاجياتهم اليومية، فهذه المقارنة، تجعلهم ممتنين لما يرونه حولهم يومياً.

كوني لطيفة في منزلك

من المهم بشكل خاص أن تمارس الأسر اللطف مع بعضها البعض. من خلال مساعدة بعضهم، والقيام بالمهمات في حالة التعب أو المرض، والسؤال عن بعضهم، وتوفير كل ما يحلب السعادة لبعضهم.

في بداية كل أسبوع، يمكنك إعداد قوائم بالطرق التي يمكنهم من خلالها مفاجأة أفراد الأسرة الآخرين باللطف. اعتماداً على عمر الأطفال، يمكن أن تتراوح خيارات مهام اللطف من ترتيب الأسرة إلى إعداد وجبة الإفطار إلى صنع الفن لبعضهم البعض إلى مفاجأة بعضهم البعض بالعناق العفوي.

قومي بأعمال لطيفة عشوائية للآخرين

هناك خيارات لكيفية التعامل مع الآخرين، واجعلي أطفالك يشاهدونك عندما تقدمين للجيران بسكويتاً طازجاً مع عبارة لطيفة، يمكنك التفكير في جعل الأطفال يصنعون مقاطع فيديو يتحدثون فيها عن مدى حبهم لأجدادهم ثم إرسال هذا الفيديو إليهم عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية. يمكنك إرسال بطاقة هدايا أو الاستعانة بخدمة توصيل، هناك العديد من الطرق للحفاظ على أعمال اللطف اليومية.

حيل المعلمين لنشر "اللطف" بين الطلاب

كثيراً ما يعاني المعلمون من سلوكيات سلبية عديدة بين الطلاب، على رأسها التنمر والمشاحنات بين الأطفال والشكاوى المتواصلة، والتي يمكن تقليصها بدرجة كبيرة -بحسب مختصين- عبر نشر ثقافة "اللطف" بين الطلاب، عبر طرق عديدة، وحيل من شأنها التركيز على أهمية شعور الطلبة ببعضهم البعض، من خلال الأنشطة الآتية:

تشجيع الطلاب على الاحتفاء بالزملاء المختلفين، من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو الجنسيات المختلفة، أو من يعانون صعوبات عبر مساعدتهم ومنحهم الاهتمام والترحيب بهم.

منح جوائز ومكافآت للطلبة الذين نجحوا في إنجاز تصرفات لطيفة والثناء عليهم أمام زملائهم كشكل من أشكال التحفيز الإيجابي.

تنظيم فعاليات خيرية داخل الفصل، أو بالتعاون بين طلاب المدرسة، ووضع تحديات لممارسة الأفعال اللطيفة بين الطلاب بعضهم بعضاً؛ مثل ترك رسائل لطيفة على مقاعد الزملاء، تعريف الطلبة بفكرة التطوع وممارسة بصحبتهم ليوم، وليكن في يوم التطوع العالمي.

تشجيعهم على الابتسام، واعتياد قول "أهلاً" للناس الذين يمرون بهم كل يوم على الطريق، وكذلك لزملائهم والعاملين بالمدرسة.

تشجيعهم على منح مقعدهم في وسائل المواصلات لمن يحتاجه أكثر منهم، والتخلي عن فكرة الجلوس في مقدمة الفصل لصالح الأطفال الأقصر قامة، أو من يعانون ضعفاً في النظر.

تشجيعهم على المساهمة في أعمال النظافة عموماً، سواء بالمساعدة في تنظيف المنزل أو أعمال البستنة الخاصة بالبيت، أو المساعدة في جمع القمامة في ساحة المدرسة.

التواصل مع صديق لم يتواصلوا معه منذ فترة، وتشجيعهم على الاتصال بزملائهم الذي يتغيبون فجأة أو لفترة عن الدراسة.

حثهم على التبرع بملابسهم وألعابهم غير المستخدمة لدور الأيتام، والتطوع في أحد الأنشطة الخيرية القريبة لمساعدة كبار السن أو المشردين أو الأيتام.

منحهم فكرة لمساعدة صديق أو قريب في أداء واجبه المنزلي أو فهم جزئية غير واضحة، والتأكيد على أن الاعتذار عن الخطأ من شيم النبلاء.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.