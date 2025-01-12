علاج القيء عند الرضع بالأعشاب بطرق آمنة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 يناير 2025 10:23 صباحاً - يعد القيء عند الرضع من الأعراض المرضية التي تصيبهم بكثرة ومنذ الولادة، وذلك لعدة أسباب قد يكون معظمها طبيعياً ولا يدعو إلى القلق، ولكن في بعض الأحيان يكون القيء عند الرضيع عرضاً لإصابته بمرض قد يهدد حياته، مثل إصابة الرضع بالنزلات المعوية والتي يكون من أعراضها الإصابة بالقيء والإسهال الشديدين، مما يؤدي لإصابة الرضيع بالجفاف الخطر.

يجب على الأم أن تولي اهتماماً خاصاً لعلاج القيء عند رضيعها، وفي نفس الوقت أن تختار الأعشاب المناسبة التي لا تحتوي على أضرار ولا تتسبب بأعراض جانبية تؤثر على صحة الطفل، ولذلك فقد التقت " الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشاري طب الأطفال وحديثي الولادة الدكتور علاء السعيد، حيث أشار إلى علاج القيء عند الرضع بالأعشاب وخاصة في الشهور الأولى من عمرهم وطرق استخدامها ومحاذير الإفراط في استخدام بعض أنواعها في الآتي:

لماذا يتقيّأ الرضيع في شهوره الأولى؟

طفل رضيع يبكي

توقعي أن يحدث القيء عند مولودك حديث الولادة والرضيع في شهوره الأولى وخاصة الثلاثة الأولى بسبب الرضاعة الزائدة، فمن الطبيعي أن يصاب الرضيع الذي لا تتجاوز سعة معدته ملء ملعقة صغيرة بالتخمة بسبب إسراف الأم في إرضاعه واعتقادها أنها يجب أن ترضعه كلما بكى، وبالتالي يؤدي ذلك لخروج الحليب من فمه بشكل تلقائي ومن دون أن تكون لديه أية مشاكل صحية مقلقة.

لاحظي أن تقيؤ رضيعك يزداد في حال لم تقومي بتكريعه، أي مساعدته على إخراج الهواء الذي ابتلعه أثناء الرضاعة، وحيث إن الأم لا تختار الطريقة المناسبة لكي يرضع بها الطفل سواء من حيث هيئة الجسم أو طريقة إمساك الرضيع بالحلمة مما يؤدي لدخول الهواء مع الحليب وعند خروجه مرة ثانية يدفع بعض الحليب معه مما يسبب التقيؤ المعروف بـ" الكشط".

أسباب غير طبيعية للقيء عند الرضع

توقعي أن طفلك الرضيع وفي سن مبكرة قد يصاب بالقيء كأحد أعراض إصابته بالتهاب المعدة والأمعاء، إضافة لتعرض الرضيع إلى عدوى بكتيرية أو فيروسية تؤدي لإصابته بالقيء إضافة لأعراض أخرى قد تكون خطرة ما لم يتم علاجها، مثل تعرضه لإصابته بمرض النزلة المعوية والتي يرافقها الإسهال وتؤدي لإصابة الطفل الرضيع بالجفاف مما يهدد حياته.

اعلمي أن هناك بعض الحالات المرضية التي قد تؤدي لحدوث القيء عند الرضيع، مثل التهاب الأذن الوسطى والذي ينتج عن حالات الرشح ومضاعفاته، وكذلك في حال إصابة الرضيع بالتهاب السحايا أو التهابات الكبد.

أعراض القيء المقلقة عند الرضع

رضيع فوق الميزان

لاحظي أنه يجب أن تشعري بالقلق من القيء عند رضيعك في حال ظهرت عليه بعض الأعراض، مثل الجفاف والذي يجب أن تعرفي أعراض الجفاف التحذيرية عند الرضع.. وكيفية التعامل معه، مثل أن تبدو عينا الرضيع غائرتين وجلده سميكاً وحين تمسكيه بين أصابعك فهو يتكرمش بسهولة، بالإضافة لإصابة الرضيع بضعف النشاط وقلة الحركة وفي بعض الأحيان قد يظهر الدم مع القيء نتيجة لتهيج جدار المريء.

تابعي وزن طفلك الرضيع، ففي حال إصابته بالقيء المتكرر وعدم تحقيق الرضيع لزيادة طبيعية ومتوقعة في وزنه حسب منحنيات النمو المتعارف عليها لدى أطباء الأطفال مع ظهور أعراض الهزال والضعف العام على الرضيع.

توجهي إلى الطبيب في حال إصابة رضيعك بالقيء المزعج والذي يصاحبه بعض الأعراض، مثل البكاء بكثرة لدى الرضيع، وفي حال مصاحبة القيء للسعال وإصابته بالاختناق وضيق التنفس، وفي حال لاحظت أن قيء الرضيع يكون على شكل رشقات ولمسافات بعيدة مما يعني أن الرضيع قد يكون مصاباً بحمى تؤثر على الدماغ، ويكون القيء مقلقاً أيضاً في حال حدوث هبوط اليافوخ لدى الرضيع.

طرق خاطئة في علاج قيء الرضع

توقفي عن استخدام بعض الوصفات الشعبية التي لا تفيد في علاج القيء عند رضيعك، وحيث تقوم بعض الأمهات بإذابة بياض بيضة نيئة، ويشترط أن تكون من البيض البلدي حسب المعتقدات في كوب من الماء الدافىء وتقدمها للرضيع الذي تجاوز عمره الشهور الستة الأولى، ولكن هذه الطريقة لا تعالج القيء بل تسبب مضاعفات للرضيع بسبب احتمالية تلوث البيض وتعرض الرضيع لحدوث تلوثات معوية خطرة.

توقفي عن استخدام أي علاج خارجي لوقف القيء عند رضيعك، لأن سبب القيء غالباً ما يكون داخلياً ونتيجة لخلل ما في جسم الطفل ما عدا أن تهتمي بتغطية جسمه وتدفئته بزيادة الأغطية عليه خاصة في حال أن يكون القيء بسبب تعرض الرضيع لبرد المعدة، وهناك بعض الأمهات يقمن بوضع قطعة من العجين دون إضافة الخميرة إليها فوق بعض الطفل لعلاج القيء وهي طريقة شعبية ليس لها أي أساس طبي على الإطلاق.

امتنعي عن تقديم مغلي أوراق النعناع لوقف القيء عند الرضع، حيث إنه يعد علاجاً فعالاً لعلاج المغص وبعض الأعراض الهضمية عند الكبار والصغار، ولكنه يعمل على زيادة الشعور بالغثيان خاصة عند الإكثار من شربه. نصائح مهمة لعلاج القيء عند الأطفال

اهتمي بتنظيم عدد الرضعات لمولودك، وكذلك القيام بخطوة التكريع لتقليل القيء بعد نقل الرضيع من ثدي إلى آخر.

قدّمي لرضيعك محلول معالجة الجفاف وتحت إشراف الطبيب، في حال استمرار القيء وملاحظة ظهور أعراض الجفاف التي تبدأ بقلة الحركة والإرهاق العام عليه.

توجهي برضيعك إلى المشفى في حال ظهرت عليه أعراض الجفاف، حيث قد يحتاج في هذه الحالة للحصول على التغذية الوريدية، كما أن بعض أنواع القيء عند الرضع قد تكون بسبب الارتجاع المريئي وهو من أسباب القيء المتكرر لدى الرضيع والذي قد يتعافى منه الرضيع مع تقدمه في العمر، وفي حالات قليلة يستلزم خضوع الطفل للعلاج الدوائي أو الجراحي.

وصفات عشبية تقلل القيء عند الرضع

زهرة البابونج

قومي بتقديم مغلي أزهار البابونج لرضيعك وذلك بدون تحليته بالسكر الصناعي الذي يزيد من أعراض القيء، ويمكن أن يقدم للرضيع بواسطة الملعقة وبكميات صغيرة جداً، حيث يسهم البابونج كنبات طبي معروف منذ القدم في تقليل تهيج المعدة ويحسن من كفاءة الجهاز الهضمي بشكل عام ويقلل من القيء، لأنه يهديء المعدة في حال تقديمه دون تحلية.

قدمي لرضيعك المصاب بالقيء مستحلب الكمون، خاصة إذا ما تعرض رضيعك للبرد وأصيب بما يعرف ببرد المعدة، حيث يساعد الكمون على علاج المغص للرضع والتخلص من الغازات وتقليل الرغبة في القيء إضافة لاحتوائه على عناصر غذائية مهمة، وفي حال كان الطفل أكبر سناً يمكن أن يقدم له مغلي بذور الكمون وتشرب على دفعات متباعدة خلال النهار.

جهّزي لرضيعك قليلاً من مغلي أوراق الريجان الذي يعد كنزاً غذائياً وصحياً، حيث إن الريحان يمتاز بخصائص مضادة للغازات والمغص والتشنجات المعوية التي تصيب الكبار والصغار، ويساعد على تقوية عضلات معدة الرضيع خصوصاً لأنه لم يتعود بعد على هضم الطعام الخارجي، ويساهم نبات الريحان بأنواعه في مقاومة الكثير من الأمراض المعدية والهضمية، ومنها علاج القيء والإسهال خصوصاً.

لاحظي أنك وبعد الشهر السادس من عمر الرضيع يمكن استخدام مغلي بعض البذور والأعشاب لتقليل القيء وتهدئة المعدة لدى الرضيع، وهذه الأعشاب توصف منذ قديم الزمن لعلاج برد المعدة خصوصاً، ومنها الهيل والشومر والينسون، ولكن يجب عدم الإسراف في تقديمها وعدم تحليتها بالسكر الصناعي، حيث يمنع تقديم السكر للطفل قبل عمر السنة، إضافة لأن السكر يزيد من أعراض الغثيان عامة.



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*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج؛ عليكِ استشارة طبيب متخصص.