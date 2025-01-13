بطولة فرنسا: ديمبيليه يواصل تألقه ويقود سان جرمان للفوز على سانت إتيان

الرياص - اسماء السيد - باريس : قاد المهاجم عثمان ديمبيليه فريقه باريس سان جرمان المتصدر إلى فوز صعب على ضيفه سانت إتيان 2 1 الاحد، في منافسات المرحلة السابعة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وواصل ديمبيليه تألقه داخل المستطيل الأخضر بتسجيله هدفي الفوز في الدقيقتين 12 و23 من ركلة جزاء، بعدما كان أهدى قبل 7 أيام نادي العاصمة لقب كأس الأبطال بهدف المباراة الوحيد أمام موناكو على ملعب 974 المونديالي في قطر، رافعا عدد أهدافه مع بداية العام الجديد إلى ثلاثة.

وسجل الجورجي زوريكو دافيتاشفيلي من ركلة حرة مباشرة هدف سانت إتيان (64).

وحافظ سان جرمان على سجله خاليا من الخسارة في الدوري، حيث فاز في 13 مباراة وتعادل في أربع، رافعا رصيده في الصدارة إلى 43 نقطة ليستعيد فارق السبع نقاط عن مرسيليا الثاني الفائز على رين 2 1 السبت، فيما بات موناكو الثالث يبتعد بفارق 12 نقطة إثر تعادله مع مضيفه نانت 2 2 الجمعة في افتتاح هذه المرحلة. ومني سان إتيان المهدد بالهبوط بخسارته الـ11 هذا الموسم ليقبع في المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة.

وتحضر سان جرمان الساعي لاحراز لقبه الـ11 في 13 عاما بأفضل طريقة ممكنة لاستحقاقه الأوروبي الحاسم على أرضه أمام مانشستر سيتي الانكليزي في 22 الشهر الحالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ودخل لنس دائرة المنافسة على المراكز الأوروبية بفوزه الصعب على مضيفه لوهافر وصيف القاع 2 1.

سجّل الوافد الجديد في سوق الانتقالات الشتوية من سسكا صوفيا البلغاري غودين كوياليبو من إفريقيا الوسطى (28) والكولومبي ديفر أندريس ماتشادو (77) هدفي لنس الذي كان تأخر برأسية الغاني أندري أيوو (8).

ورفع لنس الذي عاد إلى سكة الانتصارات بعد تعادل وهزيمة، رصيده إلى 27 نقطة في المركز السابع متأخرا بفارق نقطة عن ليون السادس الذي خسر أمام بريست 1 2 السبت.

في المقابل، مني لوهافر بهزيمته الخامسة تواليا والسادسة في مختلف المسابقات والـ13 هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز السابع عشر ما قبل الأخير.

وعمّق أنجيه من جراح مضيفه مونبلييه صاحب القاع في صراع البقاء بفوزه عليه 3 1، في مباراة شهدت طرد في غضون دقيقتين لاعبي الأخير البديل المالي بوباكار كوياتييه (84) وجوردان فيري (86).

سجل استيبان لوبول (30 و69) والبديل الجزائري زين الدين فرحات (90+9) أهداف أنجيه، وتيجي سافانييه هدف مونبلييه (61 من ركلة جزاء).

وعلى الرغم من المخاوف المالية، وخاصة تأخر دفع الرواتب، حقق فريق أنجيه فوزا ثانيا على التوالي، بعد أسبوع من انتصاره على بريست (2 0).

وحقق أنجيه فوزه الخامس هذا الموسم رافعا رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما مني مونبلييه بخسارته الثانية عشرة ليتجمد رصيده عند تسع نقاط في المركز الثامن عشر الأخير.

وفاز ستراسبورغ على تولوز 2 1.

ورفع ستراسبورغ رصيده إلى 23 نقطة في المركز التاسع، فيما مني تولوز الثامن بخسارته السابعة ليتجمد رصيده عند 24 نقطة.