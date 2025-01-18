الامارات | مؤثرة انترنت تعطي طفلة مخدرات وتصورها للحصول على متابعين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

وجهت الشرطة الأسترالية اتهامات لمؤثرة بالتعذيب، بعد أن تبين أنها أعطت طفلة مخدرات ثم صورتها للحصول على تبرعات ومتابعين. واتهمت المرأة البالغة من العمر 34 عامًا، من كوينزلاند، بإعطاء الطفلة أدوية غير مصرح بها من أغسطس إلى أكتوبر من العام الماضي، ثم القيام بتصويرها وهي في "ضيق وألم شديدين" ونشر اللقطات على الإنترنت "لجذب التبرعات المالية".

واتهمت المرأة، التي لم يُكشف عن اسمها، بجمع 60 ألف دولار من خلال تبرعات GoFundMe. وتقول شرطة بريسبان إن الطفلة عولجت في البداية في المستشفى لسبب صحي خطير وحقيقي.

ثم زُعم أن المرأة تجاهلت النصيحة الطبية و"بذلت قصارى جهدها للحصول على أدوية غير مصرح بها"، والتي تضمنت أدوية قديمة موصوفة لشخص آخر في المنزل، وأعطتها للطفلة. وأثار المتخصصون في مجال الصحة مخاوف بعد دخول الفتاة إلى مستشفى بريسبان في أكتوبر وهي تعاني من نوبة طبية خطيرة.

وبعد وقت قصير من ذلك، بدأت الشرطة تحقيقاً وألقي القبض على المرأة، ووجهت إليها خمس تهم تتعلق بإعطاء السم بقصد الإيذاء، وثلاث تهم تتعلق بالتحضير لارتكاب جرائم باستخدام أشياء خطيرة، وتهمة واحدة تتعلق بالتعذيب، واستغلال الأطفال، والاحتيال. وفي بيان لها، قالت الشرطة: "بينما كانت الطفلة يتعرض لضيق وألم شديدين، يُزعم أن المرأة صورت ونشرت مقاطع فيديو للطفلة. ويُزعم أن المحتوى الذي تم إنتاجه استغل الطفلة واستُخدم لإغراء التبرعات المالية والمتابعين عبر الإنترنت".

وقالت الشرطة إن الطفلة معروفة لها، لكنها لم تؤكد ما إذا كانت ابنتها. وقال المفتش بول دالتون إن الجرائم المزعومة من هذا النوع بغيضة. وأضاف: "نحن نواجه في كثير من الأحيان أسوأ الجرائم ضد الأطفال".

ومن المقرر أن تظهر المرأة أمام محكمة بريسبان الجزئية قريبا.