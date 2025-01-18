شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تشير إلى مشكلات في القلب.. لا تتجاهلها والان مع تفاصيل الخبر

ألم شديد في الصدر مع تنميل في الذراع الأيسر والرغبة في القيء، أعراض لا يجب الاستهانة بها، لأنها قد تكون علامة على وجود مشكلة صحية بالقلب ويجب التوجه إلى الطبيب للاطمئنان على الصحة.



ووفقًا لموقع Mayo Clinic هناك بعض العلامات التي تشير إلى وجود مشكلات في القلب، ويجب التعرف عليها لتجنب التعرض لأي مضاعفات صحية، ومنها:

علامات على وجود مشكلات فى القلب

ـ ألم في الصدر أو الظهر أو الكتفين.

ـ الشعور بضغط أو انسداد في الصدر.

ـ تنفس سريع أو صعب التقاطه بشكل طبيعي.

ـ دوخة.

ـ إرهاق أو ضعف وعدم القدرة على الحركة.

ـ خفقان القلب أو ضربات غير منتظمة.

ـ ألم في الفخذين أو الساقين.

ـ تورم في الساقين أو القدمين.

وأشار التقرير إلى وجود أعراض حادة، يجب توخى الحذر منها لأنها علامة أو مؤشر على خطر كبير، ومنها:

ـ ألم شديد في الصدر.

ـ صعوبة في التنفس.

ـ انخفاض الضغط الدموي.

ـ فقدان الوعي.

ـ قئ دموي.

ـ ألم شديد في الظهر أو الكتفين.

ـ وأضاف التقرير أن هناك بعض الأعراض المزمنة التي يتعرض لها مرضي القلب، وقد تكون أيضًا جرس إنذار للذهاب للطبيب والتعرف على المشكلة الموجودة، ومنها:

ألم في الصدر عند ممارسة أي النشاط.

إرهاق أو ضعف.

تنفس سريع أو صعب.

دوخة أو خفة في الرأس.

خفقان القلب أو ضربات غير منتظمة.

وقدم التقرير أبرز علامات الخطر التي يجب توخي الحذر منها وتطلب المتابعة المستمرة، ومنها:

تاريخ عائلي من أمراض القلب.

التدخين.

السمنة.

الضغط الدموي المرتفع.

السكري.

ارتفاع الكوليسترول.

نقص النشاط البدني.

استشر الطبيب على الفور.

ما هي الاحتياطيات الصحية التي يجب القيام بها عند ظهور أي من الأعراض السابق ذكرها؟

قم بفحص القلب بانتظام.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الحفاظ على نظام غذائي صحي.

التوقف عن التدخين.

الحفاظ على وزن صحي.