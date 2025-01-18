شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى: توقيف عميل إسرائيلى وإحالته على القضاء المختص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبناني الجمعة، توقيف مواطن لتعامله مع إسرائيل، مشيرا إلى أنه تمت إحالة المتهم على القضاء المختص.

وقال الجيش اللبناني في بيان له: "في إطار متابعة مديرية المخابرات لنشاطات العدو الإسرائيلي وسعيه إلى تجنيد عملاء، أوقفت المديرية المواطن (ح.أ.) لتواصله مع مشغلين من جهاز المخابرات المعادي، وذلك بعدما أوهموه بأنهم تابعون لإحدى المنظمات الدولية".

وأوضح الجيش اللبناني أن "الموقوف زوّد مشغليه بمعلومات أمنية، ثم تورط في العمالة وانتقل إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث التقى مشغليه وتلقى منهم مبالغ مالية"، لافتا إلى أن الموقوف أحيل على القضاء المختص.

هذا واندلع منذ 8 أكتوبر 2023، تبادل لإطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل عقب إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى".

وتحول تبادل إطلاق النار إلى حرب بعد تفجير أجهزة اتصالات يحملها عناصر في "حزب الله" خلال شهر سبتمبر الماضي، تبعه اغتيال كبار قادة "حزب الله"، وعلى رأسهم أمينه العام السابق حسن نصر الله، وتوغل بري في الأراضي اللبنانية، لتزيد وتيرة القصف والتهجير والمواجهات بشكل كبير بين الطرفين وتشمل مناطق مختلفة، انتهت بالوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما في 27 نوفمبر الماضي، بينما تستمر الخروقات الإسرائيلية لهذا الاتفاق مع انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني كما نص الاتفاق.