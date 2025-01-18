شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة وشروط الحصول على معاش الطفل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يبحث الكثير من المواطنين عن إجراءات الحصول على معاش الطفل، إذ يمنح قطاع الشئون الاجتماعية الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة معاشا، وتحدد القيمة وفقًا لعدد الأطفال، بالإضافة إلى منحة دراسية شهرية لكل طفل من الأطفال المستفيدين من المعاش بشرط انتظامهم بالتعليم الأساسى حتى المتوسط، وذلك بحد أقصى 200 جنيه شهريًا لمدة 8 أشهر من أكتوبر إلى مايو من كل عام دراسى.

وفى التقرير التالى ينشر ”الخليج 365” الشروط وإجراءات الحصول على الخدمة، وفقا للموقع الرسمى لوزارة التضامن الاجتماعى:

إجراءات الحصول على الخدمة

يقدم طلب الحصول على المعاش على طلب الحصول على خدمة بعد استيفاء بياناتها بوحدة الشئون الإجتماعية التابع لها محل الإقامة، بشرط أن يكون ليس له مصدر دخل ثابت.

الفئات المستحقة

- الأطفال الأيتام أو مجهولى الأب أو الأبوين

- أطفال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت

- الأطفال المسجونون لمدة لا تقل عن (3) سنوات