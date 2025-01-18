الخليج اليوم .. الأمن السيبراني الإماراتي: تصدينا لـ 200 ألف هجمة في الفترة الماضية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تصدت المنظومة السيبرانية في الإمارات لـ 200 ألف هجمة سيبرانية يومياً في الفترة الماضية من نوع هجمات "الفدية" الإلكترونية الخبيثة "ransomware"، إذ استهدفت القطاعات الاستراتيجية في الدولة من أجل تسريب البيانات وقفل الأنظمة الرقمية، وفقاً لمجلس الأمن السيبراني.

وأوضح مجلس الأمن السيبراني، أن منظومات الطوارئ السيبرانية في الدولة بالتعاون مع الجهات المعنية، نجحت في الرصد والتصدي باستباقية للهجمات السيبرانية، إضافة إلى تحديد هوية المخترقين وموقع إطلاق هجماتهم السيبرانية، والتي تم التعامل معها وفق منظومات الحماية وسياسات الأمن السيبراني.

وأشار إلى أنه رَصد محاولات حديثة ومركبة للاختراق، تبين أنها مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعد من أبرز التحديات الحديثة إذ تستهدف البنى التحتية الرقمية، كما رصدت في الوقت نفسه الارتفاع المستمر في التهديدات السيبرانية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ليس في إطار التزييف العميق أو الهندسة الاجتماعية، بل زادت وتيرتها باستخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين البرمجيات الخبيثة، وأهمها برامج "الفدية" الضارة.

وتوقعت الإمارات في العام الجاري استمرار الهجمات التقليدية من جهة مثل التصيّد الاحتيالي، والهندسة الاجتماعية، وأشارت إلى أنها ستكون هناك قفزة نوعية في تركيبة هجمات سيبرانية حديثة تستخدم الذكاء الاصطناعي، تعد الأكثر تعقيدًا وصعوبة في رصدها إلا بتقنيات أكثر حداثة.

وشدد المجلس على ضرورة امتثال جميع الجهات الحكومية والخاصة إلى معايير الأمن السيبراني، بما يضمن تفادي تعرضهم لمثل هذه الهجمات الإلكترونية الخبيثة.

ودعا مجلس الأمن السيبراني، جميع المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد إلى أخذ الحيطة والحذر لتفادي التأثر بالهجمات السيبرانية المحتملة، مؤكدا ضرورة أن تتنبه المؤسسات وكذلك الأفراد لأدوات الاختراق والاحتيال الإلكتروني، التي باتت تأخذ أشكالا مختلفة، حتى لا تقع ضحية للهجمات السيبرانية التي قد تضر بها وتوقعها ضحية لمثل تلك الاختراقات.