الخليج اليوم .. بعد تهديدات الحوثي.. 5 غارات أميركية على اليمن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بعد التهديدات التي أطلقتها جماعة الحوثي مساء أمس الأربعاء، بمواصلة هجماتها على السفن في البحر الأحمر، وإسرائيل في حال لم تلتزم الأخيرة باتفاق وقف إطلاق النار في قطع غزة، شهدت محافظة عمران اليمنية غارات أميركية.

فقد أفادت مصادر محلية بأن 5 غارات أميركية طالت مديرية حرف سفيان في محافظة عمران، شمال العاصمة صنعاء اليوم الجمعة، وفق ما نقلت وسائل إعلام حوثية.

مواصلة الهجمات

أتت تلك الضربات بعدما هدّد زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي في كلمة متلفزة أمس بأنّ جماعته المدعومة من إيران ستواصل شنّ هجمات على إسرائيل إذا لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي توصلت إليه مع حركة حماس والمفترض أن يبدأ سريانه الأحد المقبل.

وقال الحوثي في خطاب طويل بثّته قناة المسيرة التلفزيونية "سنبقى في مواكبة لمراحل تنفيذ الاتفاق، وأيّ تراجع إسرائيلي أو مجازر وحصار سنكون جاهزين مباشرة للإسناد العسكري للشعب الفلسطيني".

كما اعتبر أن الهجمات الحوثية "أثرت بشكل كبير على إسرائيل"، علماً أن السلطات الإسرائيلية لم تعلن خلال الفترة الماضية وقوع أي أضرار مادية كبيرة أو بشرية جراء تلك الهجمات

وأطلق الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء صواريخ ومسيّرات على إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة يوم السابع من أكتوبر 2023، مؤكدين أن هجماتهم تأتي "تضامنا" مع الفلسطينيين.

كما استهدفوا أيضا سفن شحن في البحر الأحمر وخليج عدن، زعموا أنها مرتبطة بإسرائيل.

ضربات إسرائيلية

في المقابل، قصفت إسرائيل أهدافا عدّة داخل اليمن، لا سيما في صنعاء، وهددت "بملاحقة" قادة الحوثيين.

كما نفّذت الولايات المتّحدة أيضا ضربات في اليمن بمساعدة بريطانية أحيانا، قائلة إنها تدافع عن حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، وهي منطقة بحرية حيوية للتجارة العالمية.