الفرق بين التقشير الماسي والكريستالي.. أيهما الأنسب لبشرتك؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 يناير 2025 11:53 صباحاً - مما لا شك أن للتقشير فوائد جمة للبشرة؛ حيث يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة، ويعزز الدورة الدموية، مما يكشف عن بشرة نضرة ومشرقة. لكن، أيهما أفضل التقشير الماسي أم الكريستالي للبشرة؟! وما هي خصائص وفوائد كل منهما؟ وغيرها من الأسئلة التي قد تطرحها كثيرات من النساء، تجيب عنها "الخليج 365" لمساعدتك في اختيار الأنسب لبشرتك واحتياجاتها، في السطور الآتية:

ما هو التقشير الماسي؟

امرأة تطبق التقشير لتنظيف بشرتها- الصورة من Freepik

يُعتبر التقشير الماسي من أكثر علاجات العناية بالبشرة شيوعاً، حيث يستعمل لتحسين مظهر البشرة وتجديدها بطريقة آمنة وغير مؤلمة. يعتمد التقشير الماسي على تقشير البشرة باستخدام جهاز مزود برأس مغطى بجزيئات دقيقة من الماس، يمرر بلطف على سطح الجلد لإزالة الطبقة الخارجية من الخلايا الميتة والشوائب، مما يكشف عن بشرة أكثر نعومة ونضارة تحتها. التقشير الماسي يعدّ من العلاجات اللطيفة والآمنة لجميع أنواع البشرة، بما في ذلك البشرة الحساسة.

فوائد التقشير الماسي للبشرة

التخلص من الجلد الميت الذي يتراكم على سطح البشرة ويمنحها مظهراً باهتاً.

يعزز التقشير الماسي إنتاج الكولاجين الطبيعي، مما يحسن مرونة البشرة ويقلل من ظهور التجاعيد.

توحيد لون البشرة وتقليل مظهر التصبغات الناتجة عن أشعة الشمس أو التقدم في العمر.

يساعد على إزالة الأوساخ والزيوت المتراكمة في المسام، مما يقلل من ظهور حب الشباب والرؤوس السوداء.

يجعل البشرة أكثر استعداداً لامتصاص الكريمات والسيروم، مما يعزز من فعاليتها.

تنشيط الدورة الدموية، مما يعمل على تعزيز إنتاج خلايا جلد جديدة، ويحسن ملمس البشرة ويجعلها أكثر نعومة.

طرق تطبيق التقشير الماسي

عادة، ما يتم التقشير الماسي في عيادات متخصصة أو مراكز التجميل، على يد مختصين. تستغرق الجلسة من 20 إلى 40 دقيقة وتشمل الخطوات التالية: تنظيف البشرة من المكياج والأوساخ. استخدام جهاز التقشير الماسي على مناطق الوجه والرقبة. تطبيق ماسك مهدئ أو كريم مرطب لتهدئة البشرة بعد العلاج.

ما بعد التقشير الماسي

تطبيق كريم واقٍ من الشمس لحماية البشرة.

تجنب استخدام مستحضرات تحتوي على مواد كيميائية قوية لبضعة أيام.

الترطيب المستمر للحفاظ على نعومة البشرة.

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ما هو التقشير الكريستالي؟

يُعتبر التقشير الكريستالي أكثر كثافة مقارنة بالتقشير الماسي. يعتمد على استخدام جهاز خاص يقوم برش بلورات دقيقة من أكسيد الألومنيوم أو الكريستال على سطح الجلد. تعمل هذه البلورات على تقشير الطبقة الخارجية من الخلايا الميتة والشوائب، بينما يقوم الجهاز بشفطها لتنظيف البشرة بعمق وتحفيز تجديدها. يناسب التقشير الكريستالي أنواع البشرة العادية والدهنية.

فوائد التقشير الكريستالي للبشرة

يساعد التقشير الكريستالي على إزالة الجلد الميت بشكل أعمق.

تنعيم البشرة وتحفيز تجديد خلاياها.

علاج مشكلات الجلد مثل الندبات السطحية وآثار حب الشباب.

التخلص من الشوائب والأوساخ المتراكمة داخل المسام، مما يمنح البشرة مظهراً نضراً وصحياً.

تفتيح البشرة وتوحيد لون البشرة من خلال إزالة الطبقات السطحية المتضررة.

تعزيز إنتاج خلايا جلد جديدة، مما يحسن ملمس البشرة ويجعلها أكثر نعومة.

إزالة الندبات السطحية التي يسببها حب الشباب وتحسين مظهرها.

تحفيز إنتاج الكولاجين والإيلاستين، مما يساهم في تقليل علامات التقدم في العمر.

تعزيز فعالية منتجات العناية بالبشرة من خلال إزالة الطبقات التي تعيق الامتصاص.

طريقة تطبيق التقشير الكريستالي

يطبق التقشير الكريستالي في عيادات التجميل المتخصصة ويتضمن الخطوات الآتية:

تنظيف البشرة جيداً للتخلص من الزيوت والشوائب.

تمرير جهاز التقشير الكريستالي على الجلد، حيث يتم رش البلورات الدقيقة وشفطها.

تطبيق كريم مهدئ أو ماسك مرطب بعد الجلسة لتهدئة البشرة.

ما بعد التقشير الكريستالي

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وتطبيق كريم واقٍ من الشمس.

عدم استعمال مستحضرات تحتوي على مواد مهيجة لمدة يومين إلى ثلاثة أيام.

ترطيب البشرة باستمرار للحفاظ على نضارتها.

التقشير الماسي أم الكريستالي

يعتمد التقشير الكريستالي على رش البلورات الدقيقة، بينما يطبق التقشير الماسي من خلال جهاز مزود برأس مغطى بجزيئات دقيقة من الماس. يناسب التقشير الماسي البشرة الحساسة، كونه أقل عمقاً مقارنةً بالتقشير الكريستالي الذي ينصح به للبشرة الدهنية والمشكلات الجلدية العميقة، مثل التصبغات وحب الشباب. يستغرق التقشير الكريستالي بضعة أيام للتعافي، مقارنةً بالتقشير الماسي الذي يحتاج إلى وقت تعافٍ أقل.

ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب مختص.