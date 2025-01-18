أصيلة وبتحب كل اللي حواليها.. بهذه الكلمات هنأ النجوم ياسمين عبد العزيز بيوم ميلادها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 يناير 2025 01:19 مساءً - حرص عدد كبير من النجوم على تهنئة صديقتهم وزميلتهم الفنانة ياسمين عبد العزيز بيوم ميلادها، الذي احتفلت به الأخيرة أول أمس الخميس الموافق 16 يناير. واختار زملاؤها في تهنئتهم لياسمين عبد العزيز بيوم ميلادها، مجموعة جمل وعبارات كشفوا من خلالها عن مدى حبهم الشديد لها، وسوف نستعرض في هذا الموضوع تهنئة واحتفال النجوم بياسمين عبد العزيز؛ احتفالًا بيوم ميلادها.

مي عز الدين تُوجه رسالة لياسمين عبد العزيز في يوم ميلادها

نشرت مي عز الدين صورة لـياسمين عبد العزيز عبر خاصية "الستوري" التابعة لحسابها الرسمي على "إنستغرام" ومكتوباً عليها: "كل سنة وانتي ناجحة ومنورة كل سنة وانتي قوية وروحك نضيفة كل سنة وانتي جدعة وبميت راجل كل سنة وانتي قمر من جوه ومن بره كل سنة وانتي ربنا حافظك يا ست البنات، أنا سمعت نصيحتك وده اللي قواني انزل واشتغل ربنا يطبطب على قلبك زي ماطبطبتي عليا مش هنسالك مساندتك ليا في وفاة أمي بحبك".

الصورة من حساب مي عز الدين على إنستغرام

احتفال أبطال مسلسل "وتقابل حبيب" بيوم ميلاد ياسمين عبد العزيز

ومن جهتهم حرص نجوم وصناع مسلسل "وتقابل حبيب" على الاحتفال بيوم ميلاد النجمة ياسمين عبد العزيز، وذلك داخل اللوكيشن الخاص بتصوير مشاهد العمل، وذلك وسط أجواء سيطرت عليها البهجة والسعادة، حيث كانت أجواء الاحتفال مميزة، وظهر فيها الجميع وهم يغنون لها "انزل يا جميل عالساحة"، وهي الأغنية الشهيرة للفنان وليد توفيق والتي أصبحت الأغنية الرسمية في الاحتفال بيوم ميلاد أي شخص.

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كريم فهمي يحتفل بياسمين عبد العزيز

كما احتفل بها النجم كريم فهمي والذي يشاركها بطولة مسلسلها "وتقابل حبيب"، بنشر صورة جمعتهما من كواليس العمل من خلال حسابه على "إنستغرام"، وعلق عليها قائلًا: "كل سنة وانتي طيبة وجميلة يا ياسو".

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خالد سليم عن ياسمين عبد العزيز: صاحبة كل صحابها

واحتفل خالد سليم بيوم ميلاد ياسمين عبد العزيز بنشر صورة جمعتهما على حسابها على "إنستغرام" وعلق عليها قائلًا: " النهاردة عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز الفنانة الجميلة أوي وروحها أجمل.. وقلبها أجمل أجمل.. والإنسانة الأصيلة إللي بتحب كل إللي حواليها.. وحقانية أوي وصاحبة كل صحابها الحقيقيين".

وأكمل خالد: "ربنا يسعدك وتكون السنة الجديدة في حياتك حلوة وتكون كلها صحة وسعادة ونجاح وستر من ربنا ومحبة من كل الناس أكتر وأكتر.. ومسلسلنا وتقابل حبيب هيكسر الدنيا إن شاء الله في السنة الحلوة دي.. ربنا يخليكي لأولادك ولجمهورك وكل حبايبك".

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رامي إمام لياسمين عبد العزيز: الصاحب الجدع نعمة

وشارك المخرج رامي إمام فيديو عبر حسابه على "إنستغرام"، يضم مجموعة من الصور التي جمعتهما وعلق عليه قائلًا: "الصاحب الجدع نعمة.. كل سنة وانتي طيبة يا ياسميناااااااا".

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الإعلامية رضوى الشربيني: أختي وصحبتي

ونشرت الإعلامية رضوى الشربيني من خلال خاصية "ستوري" بحسابها على "إنستغرام" صورة جمعتها بالفنانة ياسمين عبد العزيز وعلقت عليها: "كل سنة وأنتي طيبة يا أختي وصحبتي وحبيبة قلبي.. يارب العمر كله في سعادة وهنا ومحققة كل اللي نفسك فيه يا غالية.. بحبك".

الصورة من خاصية القصص القصيرة بحساب رضوى الشربيني على إنستغرام

عمرو محمود ياسين: أختي الغالية

وكذلك مؤلف مسلسلها "وتقابل حبيب" عمرو محمود ياسين، حرص على تهنئتها بيوم ميلادها، من خلال نشر صورة عبر خاصية "ستوري" بحسابه على "إنستغرام" من الاحتفال داخل الكواليس وعلق عليها: "كل سنة وانتي طيبة يا سو أختي الغالية".

الصورة من حساب عمرو محمود ياسين على إنستغرام

أكرم حسني يهنئ ياسمين عبد العزيز بيوم ميلادها

كما حرص على تهنئتها بيوم ميلادها الفنان أكرم حسني الذي يشاركها بطولة فيلمها "زوجة رجل مش مهم"، بنشر صورة من كواليس الفيلم عبر حسابه على "إنستغرام"، وعلق عليها قائلًا: "يوم ميلاد سعيد ياسمين".

الصورة من حساب أكرم حسني على إنستغرام

انتعاشة فنية لياسمين عبد العزيز

تعيش الفنانة ياسمين عبد العزيز انتعاشة فنية كبيرة، حيث تعود في المارثون الرمضاني من خلال مسلسل "وتقابل حبيب" الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولة المسلسل كل من كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، وعدد كبير من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج محمد حمدي الخبيري.

كما كسرت ياسمين عبد العزيز غياب 6 سنوات عن السينما رسمياً بفيلم "زوجة رجل مش مهم" وذلك بعد عدد من المحاولات لعودتها على مدار السنوات الأخيرة، حيث تعاقدت مؤخراً على بطولة فيلم جديد تأليف خالد جلال وإنتاج أحمد السبكي، وكان من المقرر بدء التصوير خلال الفترة المقبلة ولكن تأخير خطوات التنفيذ جعلها تدخل فيلمها مع أكرم حسني أولاً.

ووضعت ياسمين عبد العزيز وصناع فيلم "زوجة رجل مش مهم" خطة لتصوير العمل وعرضه خلال عام 2025، حيث يتم تصوير أول يومين فقط ويتوقف العمل بسبب انشغال نجومه بتصوير مسلسلات رمضان 2025، حيث تواصل ياسمين تصوير مسلسلها الجديد "وتقابل حبيب".

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