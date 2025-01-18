بروس ويليس يسجل أول ظهور علني منذ مرضه بالخرف الجبهي الصدغي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 يناير 2025 01:19 مساءً - حملت الأيام الماضية الكثير من الألم والحزن والفقد لكثير من ساكني منطقة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، من بينهم المشاهير والنجوم، بعدما تعرضت المنطقة لدمار بسبب حرائق الغابات التي التهمت العديد من المساكن الخاصة.

وبينما تحرك العديد من المشاهير والنجوم لدعم السكان والمتضررين من الحرائق، شعر بروس ويليس أيضاً أن عليه واجب التحرك ولو بلفتة بسيطة؛ ليسجل أول ظهور علني له منذ إصابته بمرض الخرف الجبهي الصدغي عام 2023.

بروس ويليس يقدم شكره للمستجيبين الأوائل

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سجل بروس ويليس أول ظهور علني له منذ تقاعده عن التمثيل ثم إعلان مرضه في العام التالي؛ حيث خرج ليشكر المستجيبين الأوائل، بينما تستمر حرائق الغابات في جميع أنحاء لوس أنجلوس، وذلك يوم الخميس 16 يناير.

وقد شاركت زوجته؛ إيما هيمينغ ويليس مقطع فيديو بالأبيض والأسود على إنستغرام يظهر ويليس مرتدياً قبعة ويصافح ضابط شرطة في لوس أنجلوس ويقف لالتقاط صورة. وكتبت إيما في تعليقها أن الفيديو تم تصويره يوم الأربعاء 15 يناير، وكتبت: "عندما رأى بروس أحد المستجيبين الأوائل، لم يفوت أبداً فرصة لإظهار امتنانه بمصافحة صادقة و"شكراً لك على خدمتك". لم يكن الأمس مختلفاً".

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تقاعد بروس ويليس عام 2022

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يأتي ظهور بروس ويليس بعد أن أعلنت عائلته تقاعده نهائياً عن ممارسة مهنة التمثيل في مارس من عام 2022، بعد تأكد إصابته بفقد النطق، وأصدر أفراد العائلة بياناً مشتركاً موجهاً إلى الجمهور، أشاروا فيه إلى أن التشخيص الطبي أكد أن حالة بروس ويليس ستؤثر بشدة على قدراته المعرفية.

وحسب البيان حينها أصيب بروس ويليس بـ"الحبسة الكلامية"، وهو اضطراب لغوي ناتج عن تلف في الدماغ يؤثر على قدرة الشخص على التواصل، وأضاف: "إلى جمهور بروس المذهل، كعائلة أردنا أن نخبركم أن حبيبنا بروس يعاني من بعض المشكلات الصحية، وقد تم تشخيصه مؤخراً بحبسة في القدرة على الكلام، مما يؤثر على قدراته المعرفية"، وتابع: "نتيجة لهذا ومع الكثير من الاعتبار، يبتعد بروس عن المهنة التي كانت تعني له الكثير".

واختتم البيان موجهاً كلامه للجمهور: "هذا وقت مليء بالتحديات لعائلتنا ونحن نقدر بشدة استمرار حبكم وتعاطفكم ودعمكم ونحن نتحرك من خلال هذا كوحدة عائلية قوية، وأردنا جذب معجبيه لأننا نعرف مقدار ما يعنيه بالنسبة لكم، وكما كان بروس يقول دائماً "عِش حياتك"، ونحن نخطط معاً للقيام بذلك".

وبعد مرور عام على إعلان تقاعده نهائياً عن ممارسة مهنة التمثيل، أصدرت العائلة بياناً جديداً ذكرت به أن الحالة الصحية للنجم تدهورت، وهو مصاب بمرض نادر جداً يعرف بالـ"الخرف الجبهي الصدغي" أو ما يُعرف بـ FTD.

قد ترغبين في معرفة بروس ويليس مصاب بالخرف الجبهي الصدغي

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