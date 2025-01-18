الخليج اليوم .. قطر توضح: هدنة غزة ستبدأ صباح الأحد

الرياض - كتب موسى القحطاني -

على وقع ترقب مئات آلاف الفلسطينيين وقف إطلاق النار في غزة بعد 15 شهراً من الحرب الدامية، أعلنت قطر التي توسطت لأشهر في المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل، موعد بدء سريان الهدنة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، في منشور على منصة إكس اليوم السبت إن وقف النار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 8:30 بالتوقيت المحلي (06:30 بتوقيت غرينتش) من صباح غد الأحد.

"توخوا الحذر"

كما دعا سكان غزة إلى أخذ الحيطة وممارسة أقصى درجات الحذر وانتظار التوجيهات من المصادر الرسمية.

وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت مساء أمس على الهدنة وتبادل الأسرى بين الجانبين، بعد عراقيل طفت إلى السطح خلال اليومين الماضيين وهددت بانهيار التوافق.

فيما نص اتفاق وقف النار على 3 مراحل، تبدأ الأولى غداً، وتشمل إطلاق سراح 33 أسيرا إسرائيلياً مقابل 737 أسيرا فلسطينيا، جلهم من النساء.

في حين تشمل المرحل الثانية إطلاق دفعة أخرى من المحتجزين الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين كذلك، وانسحاب القوات الإسرائيلية التدريجي من القطاع.

أما المرحلة الثالثة فنصت على التمهيد إلى إعادة إعمار القطاع المدمر وتسليم رفات الأسرى الإسرائيليين المتبقين.