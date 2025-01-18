تكنولوجيا: LG تطلق شاشة الألعاب UltraGear OLED 45GX950A بدعم مزدوج 165 هرتز و 330 هرتز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قبل أقل من شهر، كشفت شركة LG عن شاشة الألعاب UltraGear OLED 45GX950A لأول مرة، ثم عرضتها لاحقًا خلال مشاركتها في معرض CES 2025 الذي أُقيم في لاس فيغاس بداية هذا الشهر.

والآن، أعلنت الشركة عن تفاصيل إضافية حول هذه الشاشة المرتقبة قبل طرحها المتوقع في وقت لاحق هذا العام. إلى جانب ذلك، شاركت LG معلومات جديدة حول شاشة UltraGear OLED 39GX90SA وكشفت لأول مرة عن شاشة UltraGear OLED 34GX90SA.

بالنسبة لشاشة UltraGear OLED 45GX950A، أكدت LG سابقًا أنها تأتي بدقة أصلية تبلغ 5120 × 2160 (5K2K)، مما يمثل ترقية عن طراز UltraGear OLED 45GS95QE الذي تم إصداره العام الماضي.

ومع ذلك، فإن رفع الدقة من 1440 بكسل إلى 2160 بكسل مع الحفاظ على نسبة العرض إلى الارتفاع 21:9 جاء مع تضحية بمعدل التحديث، حيث انخفض من 240 هرتز إلى 165 هرتز. لكن LG عوضت ذلك باستخدام تقنية الوضع المزدوج، التي تتيح زيادة معدل التحديث إلى 330 هرتز عند خفض دقة الشاشة فائقة العرض إلى 1080 بكسل.

تتميز شاشة UltraGear OLED 45GX950A أيضًا بزمن استجابة يبلغ 0.03 مللي ثانية (GtG)، مع حصولها على شهادات VESA ClearMR 13000 وVESA DisplayHDR True Black 400.

ومع ذلك، لم تكشف LG بعد عن تفاصيل الأسعار أو موعد التوافر الرسمي لهذه الشاشة. وبالنسبة للطراز UltraGear OLED 45GX990A القابل للانحناء، لم تصدر الشركة أي تحديثات حوله حتى الآن.

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