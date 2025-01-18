تكنولوجيا: فيديو ترويجي مسرب يكشف عن مواصفات هواتف سلسلة Galaxy S25 بالكامل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بينما لا يزال موعد حدث Galaxy Unpacked القادم من سامسونج على بعد بضعة أيام، لم تكشف الشركة بعد بشكل صريح عن تفاصيل محتويات حدث 22 يناير. ومع ذلك، أشارت تلميحاتها بوضوح إلى أن سلسلة Galaxy S الجديدة ستكون نجم العرض.

وفقًا للتسريبات الأخيرة، ستتمحور أولويات سامسونج في حدث Galaxy Unpacked لعام 2025 حول الإصدارات الجديدة من هواتف Galaxy S24 وGalaxy S24 Plus وGalaxy S24 Ultra.

بالأمس، انتشرت صور ترويجية برتغالية على الإنترنت، مسلطة الضوء على بعض ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي ستظهر لأول مرة في سلسلة Galaxy S25، كجزء من واجهة One UI 7.

واليوم، حصل موقع Android Headlines على أول فيديو ترويجي رسمي للسلسلة الجديدة، الذي يقدم تفاصيل أعمق حول مزايا الذكاء الاصطناعي المتوقعة، ويُعد هذا الفيديو أول تسريب رسمي يُظهر هذه التفاصيل.

يسلط الفيديو الضوء على أن تقنية Google Gemini ستقود تجربة الذكاء الاصطناعي في سلسلة Galaxy S25، لتحل محل Bixby.

بالإضافة إلى ذلك، ستتضمن الهواتف الجديدة ميزة Audio Eraser، التي تعمل على إزالة ضوضاء الخلفية من مقاطع الفيديو، بالتعاون مع تقنية التصوير الليلي “Nightography”.

وفي سياق متصل، كشف المسرب أرسين لوبين عن مجموعة جديدة من المواصفات التقنية والبرمجية التي تتعمق في تفاصيل الأجهزة بشكل أكبر من التسريبات السابقة.

ورغم ذلك، لم تظهر مفاجآت كبيرة في هذا الصدد، مما يشير إلى أن التركيز الرئيسي سيظل على الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي.

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