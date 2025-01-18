شكرا لقرائتكم خبر عن %90 من القراء يؤيدون مطالب تشديد الرقابة على أكاديميات ومعاهد التعليم الوهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تشديد الرقابة على أكاديميات ومعاهد التعليم الوهمية؟، أيد غالبية القراء مطالب تشديد الرقابة على أكاديميات ومعاهد التعليم الوهمية. وأيد 90% من القراء مطالب تشديد الرقابة على أكاديميات ومعاهد التعليم الوهمية؟، بينما عارض 10% من القراء مطالب تشديد الرقابة على أكاديميات ومعاهد التعليم الوهمية.

نتيجة الاستطلاع

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز