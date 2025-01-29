شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة التعذيب والإهمال الطبي.. استشهاد أسيرين فلسطينيين داخل سجون الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد أسيران فلسطينيان داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، نتيجة التعذيب والإهمال الطبي.

وأفادت مؤسسات الأسرى باستشهاد أسيرين من سكان قطاع غزة، جرى اعتقالهما خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع.

ليرتفع بذلك عدد الأسرى الشهداء المعلومة هوياتهم داخل سجون الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة إلى 58 شهيدًا.

وأكدت ارتفاع عدد الشهداء الأسرى منذ عام 1967 إلى 295 شهيدًا، محذرة من خطورة الأوضاع داخل سجون الاحتلال، في ظل تعرض الأسرى للتعذيب والتجويع والإهمال الطبي.

مصر ترفض تهجير الفلسطينيين

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن نشارك فيه، مشددًا على ثوابت الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية التي لا يمكن التنازل عنها بأي شكل من الأشكال.

وأوضح الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الأربعاء مع نظيره الكيني ويليام روتو في القاهرة، أن الحل الوحيد المستدام هو إقامة دولة فلسطينية وفق "حل الدولتين" على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



العمل مع الرئيس الأمريكي

وأضاف أن هناك حقوق تاريخية لا يمكن تجاوزها والرأي العام المصري والعربي والعالمي يرى أن هناك ظلمًا تاريخيًا وقع على الشعب الفلسطيني طوال 70 عامًا، ومصر لن تشارك فيه.

شدد الرئيس المصري على أنه لا يمكن أبدًا التساهل أو السماح بما يؤثر على الأمن القومي المصري والعربي، مؤكدًا أن مصر عازمة على العمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل لسلام منشود قائم على حل الدولتين.