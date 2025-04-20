شكرا لقرائتكم خبر عن «الجادة الأولى»: صندوق الشاطئ يستحوذ على أرض بقيمة 188 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تسلمت شركة الجادة الأولى للتطوير العقاري إشعاراً من شركة سيكو المالية بصفتها مدير صندوق الشاطئ العقاري –وهو صندوق استثمار عقاري غير مدرج تملك فيه الشركة حصة تبلغ 15% بقيمة 30 مليون ريال– يفيد باستحواذ الصندوق على أرض تجارية في مدينة جدة، بحي الشاطئ، على شارع صاري.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تبلغ مساحة الأرض 15,000 متر مربع، فيما تبلغ قيمتها 188 مليون ريال، فيما تم إفراغ الأرض لصالح الصندوق.
وتتميز الأرض بموقعها الحيوي والاستراتيجي، ومعامل بناء يبلغ 5.6، ويعتزم الصندوق تطوير مشروع متعدد الاستخدامات يشمل مكونات تجارية، مكتبية، سكنية، وفندقية، بما ينسجم مع احتياجات التنمية العمرانية الحديثة في مدينة جدة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الصندوق لتعظيم العوائد الاستثمارية، ومن المتوقع أن تسهم في تعزيز قيمة استثمارات الشركة غير المباشرة في القطاع العقاري.
ويعتبر الصندوق امتدادا للعلاقة التجارية الاستراتيجية التي سبق الإعلان عنها مع شركة أوج للتطوير والاستثمار العقاري وذلك لتطوير مشاريع مشتركة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تبلغ مساحة الأرض 15,000 متر مربع، فيما تبلغ قيمتها 188 مليون ريال، فيما تم إفراغ الأرض لصالح الصندوق.
وتتميز الأرض بموقعها الحيوي والاستراتيجي، ومعامل بناء يبلغ 5.6، ويعتزم الصندوق تطوير مشروع متعدد الاستخدامات يشمل مكونات تجارية، مكتبية، سكنية، وفندقية، بما ينسجم مع احتياجات التنمية العمرانية الحديثة في مدينة جدة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الصندوق لتعظيم العوائد الاستثمارية، ومن المتوقع أن تسهم في تعزيز قيمة استثمارات الشركة غير المباشرة في القطاع العقاري.
ويعتبر الصندوق امتدادا للعلاقة التجارية الاستراتيجية التي سبق الإعلان عنها مع شركة أوج للتطوير والاستثمار العقاري وذلك لتطوير مشاريع مشتركة.