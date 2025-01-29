شكرا لقرائتكم خبر عن "الشرع" رئيسا وحل الجيش والفصائل.. أبرز القرارات الجديدة في سوريا والان نبدء بالتفاصيل

قرارات الإدارة السورية

تفوّيض الشرع تشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية حل الجيش والأجهزة الأمنية حل حزب البعث حل جميع الفصائل العسكرية إلغاء العمل بالدستور وحل مجلس الشعب

المرحلة الانتقالية

الحفاظ على السلم الأهلي

الدمام - شريف احمد - أعلن المتحدث باسم قطاع العمليات العسكرية للحكومة السورية الجديدة، العقيد حسن عبد الغني، تنصيب أحمد الشرع رئيسا للبلاد "في المرحلة الانتقالية"، وفقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).كما أعلن عن حل الفصائل المسلحة في البلاد، وقال إنها ستندمج في المؤسسات الحكومية، وأشار إلى أن الشرع سيتولى تشكيل مجلس تشريعي مؤقت حتى يجري إعداد دستور جديد، بحسب وكالة أسوشيتد برس (أ ب).ولم يجري تحديد مدة المرحلة الانتقالية التي يقودها الشرع، الذي قال في تصريحات سابقة إن سوريا بحاجة الى مرحلة تمتد من ثلاث إلى أربع سنوات حتى يتم كتابة دستور وإجراء تغييرات جذرية في سوريا.وانطلقت مساء الأربعاء فعاليات مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية وسط حضور موسع من فصائل إدارة العمليات العسكرية وقوى الثورة السورية في قصر الشعب بدمشق .أكد قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع أن أولويات سوريا اليوم تتمثل بملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي وبناء مؤسسات الدولة والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية.وأكد الشرع خلال انطلاق فعاليات المؤتمر وسط حضور موسع من فصائل إدارة العمليات العسكرية وقوى الثورة السورية، على "الحفاظ على السلم الأهلي من خلال السعي لتحقيق العدالة الانتقالية ومنع مظاهر الانتقام".وأكد قائد إدارة سوريا الجديدة أن "ما تحتاجه سوريا اليوم أكثر مما مضى فكما عزمنا في السابق على تحريرها فإن الواجب هو العزم على بنائها وتطويرها".يعد الشرع قائد "هيئة تحرير الشام"، وهي جماعة قادت الهجوم السريع الذي أطاح بالرئيس المخلوع بشار الأسد الشهر الماضي.ومنذ سقوط الأسد، أصبحت "هيئة تحرير الشام" الحزب الحاكم في البلاد، وقد أقامت حكومة مؤقتة تتألف إلى حد كبير من المسؤولين في الحكومة المحلية التي كانت تديرها سابقا في محافظة إدلب.ومع انهيار الجيش السوري وسقوط الأسد، دعا الشرع إلى إنشاء جيش وطني موحد وقوات أمنية جديدة.