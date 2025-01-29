واشنطن تأمر موظفيها غير الأساسيين بمغادرة الكونغو الديموقراطية

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احتجاجات عنيفة

الدمام - شريف احمد - أمرت الولايات المتحدة الأربعاء موظفيها غير الأساسيين بمغادرة جمهورية الكونغو الديموقراطية، بعد أن دخل مسلحون مدعومون من رواندا مدينة غوما الرئيسية في شرق البلاد، ما دفع متظاهرين غاضبين إلى مهاجمة سفارات غربية.وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها "أمرت بمغادرة موظفي الحكومة الأميركية غير الأساسيين وجميع أفراد عائلاتهم المؤهلين"، مشيرة إلى التظاهرات وانعدام الأمن بشكل عام، وجددت الخارجية توصيتها للأميركيين بعدم السفر إلى البلاد.في وقت سابق الأربعاء، أكدت الخارجية الأميركية اندلاع احتجاجات عنيفة قرب "منشآت حكومية أميركية متعددة" في كينشاسا وسفارات دول أخرى في اليوم السابق.يأتي ذلك فيما حقق متمردو حركة إم23 المدعومة من رواندا تقدما سريعا وسيطروا على معظم مدينة غوما بشرق البلاد بعد أيام من القتال الدامي.وانتقدت قوى دولية، من بينها الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب، الهجوم لكن المحتجين في كينشاسا أبدوا غضبهم لغياب ضغوط دولية قوية على رواندا.وأعرب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن قلقه في اتصال هاتفي أجراه الثلاثاء مع الرئيس الرواندي بول كاغامي وحث على وقف إطلاق النار الفوري.