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الأمن الباكستاني يقضي على 3 إرهابيين شمال غرب البلاد

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واس- إسلام آباد 0 تبليغ

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  • الأمن الباكستاني يقضي على 3 إرهابيين شمال غرب البلاد 2/2

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الدمام - شريف احمد - قضت قوات الأمن الباكستاني على ثلاثة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال عملية نفذتها في منطقة بانو بإقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان.
وأوضح بيان للجيش الباكستاني اليوم أن العملية نُفذت بناءً على معلومات استخباراتية رصدت تحركات لعناصر إرهابية في المنطقة، وبناءً على تلك المعلومات داهمت قوات الأمن موقعًا للإرهابيين وقضت على ثلاثة منهم، فيما أصيب تسعة آخرون بجروح.

وأضاف البيان أن قوات الأمن تنفذ عملية التطهير في المنطقة للقضاء على أي عناصر إرهابية أخرى، مؤكدًا عزم قوات الأمن القضاء على آفة الإرهاب في البلاد.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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