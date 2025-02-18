شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رمزى نائب التنسيقية: متابعة ملف المياه والصرف بأسوان لتحسين الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب أحمد رمزي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين وعضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن زيارة وفد مجلس النواب الذي يزور محافظة أسوان حاليا جاءت بناء على عددمن طلبات الإحاطة التي تقدم بها عددمن أعضاء المحافظة نتيجة انقطاع مياه الشرب والوقوف على خدمات الصرف الصحي للقرى وتوابعها وتوابع المدن.

وأكد رمزي، على هامش الجولة التي نظمها الوفد البرلماني، اليوم الاثنين، برئاسة النائب أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الزيارة تستهدف التعرف عن قرب على المشكلات التي تواجه المواطنين، متابعا:" نسعى بالتعاون مع أعضاء مجلس النواب عن محافظة أسوان، وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لوضع الحلول اللازمة في الملفات التي تتعلق بقطاع المرافق، وفي مقدمتها مياه الشرب والصرف الصحي".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن وفد لجنة الإسكان حريص على تفقد عدد كبير من المرافق في محافظة أسوان، وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل، أضافة لإزالة أية عراقيل من شأنها التأثير على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مطالبا متابعة حلول المشكلة من قبل وزارة الإسكان والتنمية المحلية والشركة القابضة لمياه الشرب.

ويضم وفد لجنة الإسكان، برئاسة الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل اللجنة، النواب: أشرف الشبراوي، أحمد رمزي، رقية الهلالي، عبد التواب عبد القادر، ميرفت عازر، الطاهر عبد الحميد، محمد الجمال، أحمد عواجة، ومن أمانة اللجنة الدكتور أحمد عبد الهادي، أمين اللجنة، عمرو طارق، وهاني حجاج، وعمرو طلبة، ممثل وزارة الإسكان.