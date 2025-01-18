شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع طلاب الثانوية العامة على إقرار بعدم حيازة المحمول بلجان الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

يوقع طلاب الثانوية العامة المتقدمين لامتحانات العام الدراسى الحالى، 2025 على الإقرار المرفق بالاستمارة الإلكترونية بعدم حيازة المحمول أو أى أجهزة إلكترونية أخرى داخل لجنة امتحانات الثانوية العامة بعد اطلاعه على القرار الوزارى المنظم لذلك.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025، حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى لتسجيل الاستمارة الإلكترونية اضغط هنا

وتابعت الوزارة: يتم تسجيل استمارة الثانوية العامة إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم وحفظ البيانات وطباعتها.

يبدأ الطلاب تسليم استمارة الثانوية العامة الإلكترونية للمدارس يوم الأحد 9 فبراير 2025.

آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة الإلكترونية على موقع وزارة التربية والتعليم الخميس 20 فبراير 2025.

- آخر موعد لتسليم الطلاب استمارة الثانوية العامة الإلكترونية للمدارس يوم الخميس 27 فبراير 2025.