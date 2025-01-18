شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد الجواد وروان العربي يتأهلان لنصف نهائي بطولة كليفلاند للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهل الثنائي المصري، كريم عبد الجواد وروان العربي، إلى الدور نصف النهائى ببطولة كليفلاند للاسكواش، أولى بطولات الملعب الزجاجى فى عام 2025، حيث تعد بطولة كليفلاند هى أول تحدٍ لأبطال اللعبة فى العام الجديد، والتى تقام فى الفترة بين 14 إلى 19 يناير الجارى فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاءت نتائج المصريين في اليوم الثاني من منافسات ربع النهائي كالتالي:

فوز كريم عبد الجواد على جورج باركر بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 6-11, 9-11, 11-9, 11-8, 11-5.

فوز روان العربي على تيسني مورفي بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 15-13, 7-11, 12-14, 11-1, 12-10.

هزيمة ندى عباس أمام الأمريكية أماندا صبحي 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-5, 11-7.

وتصنف بطولة كليفلاند على أنها إحدى البطولات الفضية فى تصنيف بطولات الاسكواش، وتبلغ القيمة المادية لمجموع جوائزها 88 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وشارك فى البطولة 15 لاعباً ولاعبة من مصر، بواقع 5 لاعبين فى منافسات الرجال هم: كريم عبد الجواد، طارق مؤمن، يوسف إبراهيم، محمد أبو الغار، يحيى النوسانى.

و10 لاعبات في منافسات السيدات هن: روان العربي، أمينة عرفي، سلمى هاني، فريدة محمد، ندى عباس، ملك خفاجي، هنا معتز، سلمى الطيب، كنزي أيمن، نور هيكل.