شكرا لمتابعة خبر عن الجهني: استبشروا وبشروا بتتابع للمنخفضات خلال الفترة القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في المناخ والطقس زياد الجهني، اليوم السبت، عن وجود تتابع في المنخفضات خلال الفترة القادمة.

وقال زياد الجهني، عبر حسابه على منصة إكس”استبشروا وبشروا.. النماذج تلمح لتتابع جميل للمنخفضات خلال الفترة القادمة”.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من شمال المملكة.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية، كما تشهد المناطق الشمالية للمملكة انخفاض ملموس في درجات الحرارة.