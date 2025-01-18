شكرا لقرائتكم خبر عن توافد طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة على اللجان لأداء امتحانات الترم الأول والان مع تفاصيل الخبر

بدأ طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، قبل قليل، في التوافد على اللجان الامتحانية، لأداء أول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، إذ يؤدي 212 ألفا و778 طالبًا بالمحافظة امتحاناتهم داخل 702 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية، حتى الخميس الموافق 23 يناير 2025.

ويؤدي الطلاب، اليوم، امتحان مادتي اللغة العربية والخط، والتربية الدينية، إذ تنطلق لجنة امتحان اللغة العربية في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر لمدة ساعتين ونصف، فيما تنطلق لجنة امتحان التربية الدينية في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا وتستمر لمدة ساعة ونصف.

ومن جانبه، أكد سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على مدراء الإدارات التعليمية بالالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين، وتوفير الأثاث اللازم، وإزالة أية معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود أي مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية.

ووفقًا لجدول الامتحانات، يؤدي طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمدارس محافظة الجيزة، اليوم السبت 18 يناير 2025 امتحان مادتي اللغة العربية والخط، والتربية الدينية، والإثنين 20 يناير 2025 امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والهندسة.

ويؤدي الطلاب يوم الثلاثاء 21 يناير 2025 امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والأربعاء 22 يناير 2025 امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية، والخميس 23 يناير 2025 امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).



توافد طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة على اللجان